Vegafest: "Kaj vegani sploh jedo?"

Največji veganski festival v Sloveniji

5. maj 2018 ob 13:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Pogačarjevem trgu, ki redno gosti raznovrstne kulinarične prireditve, so danes na svoj račun prišli ljubitelji veganske prehrane. Pestro kulinarično ponudbo spremlja tudi izobraževalni in zabavni program.

Veganski festival letos poteka že šestič. Prva tri leta je Slovensko vegansko društvo Vegafest organiziralo v Mostecu, nato pa je sledila selitev na Pogačarjev trg v središču Ljubljane. "Da je veganstvo preprosto in izvedljivo, smo želeli pokazati v središču mestnega dogajanja," je za MMC povedal Miha Kölner, organizator največjega festivala veganstva pri nas.

"Bolj kot vegane in vegetarijance, ki so s temi stvarmi že seznanjeni, Vegafest vsako leto navduši predvsem naključne mimoidoče ljudi, ki tu lahko vidijo, da je veganski način življenja preprost in lahko dostopen," je dodal Kölner, ki je aktiven član Slovenskega veganskega društva že od njegove ustanovitve leta 2012.

Veliko ljudi z veganstvom, ki sicer tako pri nas kot v svetu pridobiva vedno več pozornosti, namreč še vedno ni dobro seznanjenih, čeprav ima gibanje že dolgo zgodovino. Besedo vegan je leta 1944 prvi uporabil Donald Watson, ki je veganstvo definiral kot "način življenja, ki teži k izključitvi (kolikor je mogoče in izvedljivo) vseh oblik krutosti in izkoriščanja živali za hrano, obleke in druge namene".

Kot pojasnjujejo na spletni strani Slovenskega veganskega društva, veganstvo po definiciji ni zgolj način prehranjevanja, ampak način življenja. Vegani se ne prehranjujejo z živalskimi proizvodi, obenem pa se tudi ne oblačijo v živalske kože in kožuhe, živali ne uporabljajo za zabavo ali v kakršnekoli druge namene.

Hrana, glasba in izobraževanje

"Veliko ljudi se še vedno sprašuje, kaj veganom po izključitvi vseh živalskih proizvodov sploh preostane na izbiro. Tudi zato smo pod naslovom 'Kaj vegani sploh jedo' v središču Vegafesta postavili stojnico, na kateri smo zbrali izdelke, ki jih lahko Slovenci dobijo v vseh bolje založenih supermarketih po državi. Veliko ljudi je začudenih, ko vidijo, kaj vse pride v poštev," je povedal Kölner.

"Prizorišče festivala sicer sestavljajo trije deli: stojnice s hrano, oder in predavalnica, v kateri se odvijajo strokovna predavanja in delavnice. Poleg okusne hrane in zabave želimo namreč obiskovalcem predstaviti tudi veganski način življenja," je še dodal Kölner, ki je veganstvu predan že devet let.

Obiskovalci festivala se bodo tako lahko poleg obiska stojnic s hrano udeležili tudi treh kuharskih delavnic, predstavitve projekta Zgodbe veganov, predavanja o svetovno znani organizaciji Sea Shepherd, raziskovalec prehrane Marko Čenčur pa bo predstavil znanstvene poglede na veganstvo.

Na odru se bo čez dan zvrstilo več glasbenikov. Prvi je nastopil hrvaški raper Dragan Šurlan - Ifeel, ki je aktivno vpet v vegansko kulturo - ob glasbenem nastopu je na Vegafestu tudi predaval o veganskem aktivizmu. Poleg Ifeela bodo za glasbo poskrbeli še Jasmina & Petrinach in Simon Urbas iz skupine The Rusks. Poleg glasbenih nastopov bo na odru potekal tudi izbor naj jedi Vegafesta, ki ga bo vodila Jadranka Juras, ter druge zabavne dejavnosti, obiskovalce pa bodo pozdravili tudi veganski udeleženci teka trojk, ki danes poteka po ljubljanski Poti ob žici.

Vegafest sicer skupno obsega okoli petdeset stojnic, na njih pa se poleg restavracij predstavljajo tudi podjetja, trgovine, društva in drugi ponudniki ljudem, živalim in okolju prijaznih izdelkov.

Utrinke s festivala si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Miha Zavrtanik, Foto: Borut Živulović/BoBo (1, 4–11)