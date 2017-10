Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Le težko bi uganili, kakšno darilo si je zaželela sestra Mara. Foto: MMC RTV SLO

Video: 105-letna nuna, ki molitve bere na tabličnem računalniku

Sestra Mara je kljub visoki starosti še bistrih misli

19. oktober 2017 ob 11:02

Celje - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Marija Vampelj oziroma sestra Mara je peta najstarejša Slovenka. Poleti je praznovala 105. rojstni dan, za darilo pa je dobila, zanimivo, tablični računalnik.

Sestra Mara zadnjih šest let živi v kapucinskem samostanu na Bregu pri Celju. Še vedno je vitalna, polna optimizma, nasmejana in bistra. Pri 85-tih letih je šla na misijon v Bosno in Hercegovino

Vsak dan gre k maši, njeni prsti še vedno ustvarjajo s kvačko, zelo rada bere, zlata nit, ki povezuje vsa njena leta, pa je vsakodnevna molitev. In pri tej ji v zadnjem času pomaga posebno darilo, ki ga je dobila za 105. rojstni dan - tablični računalnik. "Ja to je blo kar presenečenje. Popolnoma ga ne razumem, zato mi pomaga sestra, ki je zraven," je dejala.

V skupnosti frančiškank Marijinih misijonark na Bregu živi šest redovnic, Marija je med njimi edina Slovenka in ko se malo po poldnevu vse zberejo pri skupnem kosilu, se jim z veseljem v pesmi pridruži tudi sestra Mara.

VIDEO Tablični računalnik za 105-letno celjsko nuno

A. P. J., Barbara Štor, TV Slovenija