Slonica je najnovejša članica belgijskega živalskega vrta. Foto: Reuters

Video: Najlepše božično darilo - nova slonja zvezda v živalskem vrtu

Tretji slonji mladiček v zgodovini živalskega vrta

27. december 2017 ob 18:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Praznične dni je v belgijskem živalskem vrtu Planckendael v mestu Mechelen polepšal prihod malega slončka.

Veliko skrbnikov ni preživelo božiča skupaj s svojimi družinami, saj so bili v pripravljenosti na prihod novega člana živalskega vrta.

Že 20-25 minut po skotitvi se je slonja mladička, ki je tehtala 85-100 kilogramov, postavila na noge, naredila prve korake, ob njej pa sta bila ves čas dva starejša slona.

"Bilo je fantastično, to je čudovita novica za ekipo, ki skrbi za slone, in zagotovo najlepše božično darilo za Planckendael ZOO," je dejal skrbnik Ben Van Dyck za Reuters. To je tretji slon, ki se je skotil v omenjenem živalskem vrtu, ta je svoja vrata odprl leta 1956. V Planckedaelu pa pričakujejo kmalu nov slonji naraščaj, saj sta breji še dve slonici.

D. S., video: Reuters