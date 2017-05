Video: Za vstop v Belo krajino prav poseben potni list

Belokranjska turistična carina

31. maj 2017 ob 21:30

Metlika - MMC RTV SLO

Med ljudmi na obeh straneh Gorjancev velja šala, da je ob vijugavi cesti meja, ki ni označena. To je na Jugorju, od tam naprej pa za vstop v Belo krajino potrebujete poseben potni list.

Prek Gorjancev se na Jugorju Dolenjska počasi prevesi v Belo krajino in tam velja, da je za prestop na sončno stran Gorjancev, kot radi pravijo Beli krajini, potreben poseben potni list ali "pasoš". Izdaja in preverja jih turistična carina, duhovita ideja pa se je rodila pred štirimi leti.

Ko se tukaj ustavimo, je malo za šalo, malo zares pomembno, da imamo s seboj poseben dokument. "Dober dan, dokumente prosim, da potrdim, da lahko potujete naprej v Belo krajino," vas na Jugorju vpraša turistični carinik Peter Badovinac.

Zamisel o belokranjskem potnem listu je dozorela pred štirimi leti. Tod je včasih veljalo: "ko bom velik bom carinik na Kolpi." Kot je za TV Slovenija pojasnil humorist Toni Gašperič, pri ni bilo ravno tako, so se mu pa uresničile druge sanje: "carino imamo na Gorjancih."

Koliko pasošev so doslej izdali, je menda podatek zaupne narave. "So po celem svetu - od Kitajske, do Japonske ter po celi Ameriki in Sloveniji. Ljudje, ki imajo potni list, se k nam radi vračajo in v njem zbirajo žige, drugi si ga kupijo zgolj za spomin."

Na evropski šengenski meji ob Kolpi carine ni več, na vstopni točki v Unijo vinorodnih dežel pa je. "Carina preprečuje to, bi ljudje vnašali v Belo krajino depresijo, slabo voljo, zavist, nevoščljivost in še kaj podobnega."

"Belokranjski pasoš" lastniku prinese tudi ugodnosti. V obliki popusta na turističnih kmetijah in še kje.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

Petra Držaj (TV Slovenija)