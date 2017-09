Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Darci Lynne napovedujejo bleščečo kariero v svetu zabave. Foto: YouTube

Video: ZDA osvojila najstnica, ki poje iz trebuha

Simon Cowell: "Zvezda je rojena"

21. september 2017 ob 08:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nova ameriška ljubljenka je 12-letna Darci Lynne Farmer, ki je postala zmagovalka oddaje Amerika ima talent (America's Got Talent) z neverjetnim nastopom, med katerim je pela iz trebuha.

Prikupna ventrilokvistka je v zadnji oddaji na oder prišla z dvema ročnima lutkama, Oscarjem in Petunio, katerima je posodila glas. Lutki sta nekaj časa kramljali, nato pa skupaj zapeli znano pesem skupine The Beatles, With A Little Help From My Friends.

Gledalci v dvorani so ji namenili stoječe ovacije, v njeno čast so vstali tudi sodniki, eden izmed njih, Simon Cowell, ji je takoj po nastopu napovedal zmago. "Najboljši del moje službe je trenutek, ko lahko rečem, da sem bil zraven ob začetku kariere nekoga in da sem bil priča rojstvu zvezde. Ti si točno to, zvezda. Si posebna, neverjetna, zabavna, nadarjena. Mislim, da boš zmagala," ji je dejal britanski medijski mogotec.

Američani so za enega izmed destih finalistov, med katerimi so prevladovali pevci, oddali 52 milijonov glasov, nato pa je voditeljica Tyra Banks 12-letno Darci Lynne iz Oklahome razglasila za zmagovalko 12. sezona šova. Plavolasa deklica je tako postala druga ventrilokvistka, ki je zmagala v oddaji, in tretja ženska. Poleg naziva zmagovalke je prejela tudi milijon dolarjev nagrade in dva nastopa v hotelu Planet Hollywood v Las Vegasu.

Finalni nastop Darci Lynne si oglejte spodaj.

