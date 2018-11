Virtualna ljubezenska zgodba: Japonec v zvezi s hologramom

Za poroko z virtualnimi liki zaprosilo 3.700 Japoncev

16. november 2018 ob 16:29

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Ko se Japonec Akihiko Kondo vsak dan vrne iz službe, ga v stanovanju v predmestju Tokia pričaka ljubezen njegovega življenja, ki zažari v trenutku, ko ugleda njegov obraz.

Ljubezenska zgodba Akihika Konda in njegove izbranke je vse prej kot običajna, saj je 35-letni Japonec v zvezi z virtualnim likom. Njegova življenjska partnerica je namreč računalniški program, ki ga v obliki holograma personalizira Hacune Miku, 16-letna poppevka z dolgimi, modrimi lasmi in velikimi očmi. Hacune je sprogramirana tako, da prepozna obraz svojega partnerja in se z njim sporazumeva preko preprostih fraz in pesmi.

"Verjamem, da se dojemanje sreče in ljubezni razlikuje od posameznika do posameznika," je povedal Koto, ki je prepričan, da ga poroka z dekletom iz mesa in kosti ne bi osrečila.

Kondo je povedal, da je bil v mladih letih prepričan, da ne bo nikoli našel primerne partnerice, s katero bi se lahko poročil. To se je spremenilo, ko je nekega dne med brskanjem po spletu naletel na pojočo Hacune. Kmalu je začutil, da je Hacune resnično prava zanj, se ji popolnoma predal in celo organiziral poroko, za katero je namenil več kot 15 tisoč evrov.

S poroko je sprožil mešane odzive. Slavja se je sicer udeležilo 39 prijateljev in sorodnikov, Kotovi starši, ki sinovi zvezi nasprotujejo, pa se poroke niso udeležili. Slovesnost je potekala razmeroma normalno, vključno z izmenjavo prstanov in zaobljub – razlika je bila le ta, da je eden izmed poročnih prstanov končal na roki lutke, ki je ponazarjala Kotovo virtualno ženo.

Japonec je ob poroki čez noč na medmrežju prejel številne dobre želje in čestitke, veliko ljudi pa ga je označilo za čudaka. Kondo je sicer eden od 3.700 Japoncev, ki so pri podjetju Gatebox prijavili za poroko z virtualnim likom. Koto se je odločil, da veliko poročno slavje organizira, čeprav zvez z virtualnimi liki Japonska ne uradno priznava. "Po poroki sem prejel številna sporočila ljudi, ki so mi zaupali, da se počutijo opogumljene," je povedal Japonec, ki si želi, da bi vsak posameznik lahko užival v obliki ljubezni, ki mu najbolj ustreza.

M. Z.