Zapornika izkoristila kosilo s papežem za pobeg

Papež Frančišek se je pred dnevi v Bologni srečal z zaporniki, dva izmed njih pa sta kosilo s poglavarjem Rimskokatoliške cerkve izkoristila za pobeg.

Na začetku oktobra se je papež, ki pogosto zapornike, prebežnike in brezdomce povabi na kosilo, udeležil kosila v Bologni.

Med več kot 100 povabljenci na kosilo je bilo tudi 20 zapornikov iz zapora v Castelfrancu Emilii, ki je v provinci Modena. Po kosilu so se vse sledi za zapornikoma izgubile, saj sta uspešno izkoristila nepazljivost paznikov in sta pobegnila, poročajo italijanski mediji.

Po pisanju agencije Adnkronos sta pobegla zapornika sicer že odslužila svojo kazen, a sta bila še vedno v priporu, saj predstavljata nevarnost za družbo.

Papež med vodilnimi na družbenih omrežjih

Število sledilcev Twitter računu papeža Frančiška se je povzpelo že na 40 milijonov. To papeža uvršča med vodilne na družbenih omrežjih. Samo v zadnjem letu je po podatkih Vatikana kar devet milijonov uporabnikov Twitterja začelo slediti različnim računom @pontifex, ki pripadajo papežu. Vatikan sicer to stran prepoznava kot vse pomembnejši način za komunikacijo z verujočimi in neverujočimi.

Največ sledilcev, 14,6 milijona, ima argentinska različica papeževega računa na Twitterju, le nekaj manj, 14 milijonov, pa angleška. Zanimivo veliko sledilcev, kar 843.000, bere papeževe zapise v latinščini.

Po številu sledilcev je ob boku ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, a še precej za njegovim predhodnikom Barackom Obamo s 95 milijoni in pop ikono Katy Perry s 104 milijoni sledilcev.