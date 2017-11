Zelena odprava na južni tečaj

Takšne odprave ni izpeljal še nihče

11. november 2017 ob 19:34

London - MMC RTV SLO, Reuters

Oče in sin se odpravljata na ekstremno odpravo, v kateri bosta skušala pot do južnega tečaja premagati zgolj s pomočjo trajnostnih virov energije. Gre za prvi takšen poskus v zgodovini.

Izkušeni britanski pustolovec Robert Swan in njegov 23-letni sin Barney bosta z 8-tedensko in skoraj 1000 kilometrov dolgo odpravo skušala dokazati, da je z obnovljivo in okolju prijazno energijo mogoče preživeti tudi v ekstremnih razmerah in da je le-ta popolnoma enakopraven nadomestek fosilnim gorivom.

Južni tečaj bosta skušala doseči na tekaških smučeh, za sabo pa bosta vlekla sani, opremljene s sončnimi celicami in talilnikom ledu. "Prvič se bosta na pot do južnega pola opravila oče in sin in prvič bo odprava odvisna samo od obnovljivih energijskih virov. Tega ni storil še nihče," je povedal 61-letni Robert, ki velja za prvega človeka, ki je s smučmi premagal tako pot na severni kot pot na južni pol.

Člana odprave bosta kljubovala temperaturam, nižjim od -40 stopinj Celzija, če se bosta hotela izogniti podhladitvi, pa bosta morala vsak dan zaužiti okoli 5000 kalorij, tako da bosta založena z visokoenergijskimi živili, kot so mandljeve ploščice.

Vodo za pitje in kuhanje bosta pridobivala s pomočjo Nasine naprave za taljenje ledu, ki jo napajajo sončne celice. "Oče me nenehno opominja, da je voda na Antarktiki zlato, brez nje tam umreš precej hitro," je za Reuters povedal Barney Swan.

Čeprav nameravata pot opraviti zgolj s pomočjo sončne energije, se bosta v posebej ekstremnih situacijah zatekla tudi k uporabi naprednega biogoriva, narejenega iz ostankov, ki nastanejo pri predelovanju lesa. "Ta goriva so bila testirana na minus 60 stopinjah Celzija ... tako mraz ne bo. Morda se bova srečala z minus 40 in to je, verjemite, dovolj mraz," je še povedal Swan.

Neustrašni dvojec se bo na pot odpravil 15. novembra.

M. Z.