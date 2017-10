Srčnim bolnikom na Dolenjskem bo poslej lažje: Novo mesto dobilo angiograf

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bolnikom je z novo pridobitvijo omogočena natančna začetna diagnostika, s čimer se bomo izognili nepotrebnemu bivanju v bolnišnici, ponavljanju manj natančnih preiskav in zmanjšali število prehospitalnih ter reševalnih prevozov. Foto: AP/Carlos Giusti Dodaj v

6. oktober 2017 ob 17:20

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

V novomeški bolnišnici so odprli katetrski laboratorij, ki je osnova za intervencijsko kardiologijo. Do zdaj ga tam niso imeli, zaradi česar so morali več kot tisoč bolnikov na leto pošiljati drugam.

Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan je povedala, da je ministrstvo za zdravje prispevalo milijon evrov za nakup angiografa, naložbo pa ocenila za veliko novomeško in hkrati regijsko pridobitev. Opozorila je, da Splošna bolnišnica Novo mesto vse do zdaj, čeprav je četrta največja v državi in hkrati druga največja regijska - po površini pa celo prva regijska, ni imela in ni izvajala programa dejavnosti katetrskega laboratorija.

Paciente so morali zato premeščati in na preiskave ter posege pošiljati v Ljubljano, Izolo, Novo Gorico, Celje in Maribor, kar je pri teh povzročalo dodaten napor, bolnišnici pa stroške. Dodala je, da bosta pridobitev novega programa in katetrski laboratorij okrepila kakovost življenja bolnikov jugovzhodnega dela države, hkrati pa bo tem na področju srčno-žilnih bolezni omogočena enakopravna dostopnost kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Naložba bo prispevala tudi k regijskemu znižanju kardiovaskularne umrljivosti, angiografske preiskave bodo okrepile strokovno raven dela na kardiološkem in radiološkem oddelku ter na splošno v bolnišnici, je prepričana.

Bolnikom je z novo pridobitvijo omogočena natančna začetna diagnostika, s čimer se bomo izognili nepotrebnemu bivanju v bolnišnici, ponavljanju manj natančnih preiskav in zmanjšali število prehospitalnih ter reševalnih prevozov. Z omenjeno novo bolnišnično dejavnostjo bodo razbremenili tudi druge bolnišnice, hkrati pa čakanje na koronografijo zmanjšali tudi na državni ravni. V novem laboratoriju bodo operirali tudi bolnike, ki potrebujejo stalni srčni spodbujevalec ali eno od podobnih naprav. Novomeški interventni center pa se bo tako priključil preostalim petim interventnim kardiološkim centrom v državi, je še povedala Kramar Zupanova.

Slovesnega odprtja sta se udeležila tudi predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Cerar je ob tem poudaril, da je vlada denar za to investicijo namenila, ker si prizadeva za krajše čakalne vrste, za bolj dostopno javno zdravstvo in za moderno opremo v zdravstvenih ustanovah. "Tako urgentni center kot nov laboratorij za celotno jugovzhodno Slovenijo pomenita velik korak naprej v modernizaciji in dostopnosti javnega zdravstva," je dodal premier.

Tudi ministrica za zdravje je izjemno zadovoljna, da so uspeli zagotoviti investicijo, s katero so prebivalcem tega dela Slovenije omogočili dostop do te zdravstvene storitve. Današnje odprtje po njenih besedah pomeni krajše čakalne dobe za bolnike z boleznimi srca in ožilja na Dolenjskem, v Beli krajini in širše v regiji. Tako po njenih besedah krepijo javnozdravstveno mrežo v Sloveniji in še povečujejo dostopnost do zdravstvenih storitev vsemu prebivalstvu, ne glede na premoženjsko stanje.

