136 milijonov za finančno sanacijo bolnišnic se je tudi uradno našlo

Denar bo zagotovljen s prerazporeditvami

5. oktober 2017 ob 15:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je sprejela predlog novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2017 in 2018, s katero se zagotavljajo sredstva za finančno sanacijo bolnišnic. Sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvami, ne da bi bil potreben rebalans proračuna.

Zaradi milijonske izgube je vlada sklenila javnim zdravstvenim zavodom še letos zagotoviti 136 milijonov evrov. S tem namenom je na začetku septembra pripravila predlog interventnega zakona za sanacijo bolnišnic, finančna ministrica Mateja Vraničar Erman pa je ob tem ocenila, da bo potreben rebalans proračuna. Hkrati je vlada sprejela sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

Že včeraj smo poročali, da je finančno ministrstvo ugotovilo, da zaradi finančne sanacije zdravstvenih zavodov kljub vsemu rebalans ne bo potreben, saj bodo sredstva dobili s prerazporeditvami v okviru zakona o izvrševanju proračunov za letošnje in prihodnje leto.

"Rebalans se pripravlja, kadar bi bila presežena zgornja meja odhodkov državnega proračuna," je na današnji novinarski konferenci po seji vlade povedala ministrica. V tem primeru pa se to ne bo zgodilo, tako namreč kažejo nova ocena realizacije prihodkov in odhodkov do konca leta ter učinki začasnega zadržanja prevzemanja novih obveznosti proračunskih uporabnikov, je dodala.

"To pomeni, da na posameznih postavkah ostajajo dovolj visoka neporabljena sredstva, da lahko s prerazporeditvami zagotovimo 136,2 milijona evrov za ministrstvo za zdravje," je pojasnila.

Neporabljena so ostala sredstva za poplačilo odškodnin v sodnih postopkih, poleg tega bo zaradi rasti zbranih prispevkov za socialno varnost potreben nižji transfer v pokojninsko blagajno od načrtovanega, prav tako bodo nižji od načrtovanih tudi zahtevki za vplačilo v skupni evropski proračun. "Vse te prerazporeditve so v pristojnosti finančnega ministrstva, zato za finančno sanacijo zdravstvenih zavodov ne bo treba zmanjševati pravic porabe pri drugih proračunskih uporabnikih," je poudarila.

V razbremenitev likvidnostnega krča

Vraničar Ermanova je že na začetku septembra zagotovila, da dozdajšnje izvrševanje državnega proračuna za letos kaže, da je mogoče denar za bolnišnice zagotoviti, ne da bi to poslabšalo končni rezultat državnega proračuna, kot si ga je vlada zastavila s programom stabilnosti.

Danes je ponovila, da bo proračunski primanjkljaj letos celo nižji od načrtovanega. V skladu z veljavnim proračunom, ki ga je DZ sprejel decembra lani, bi moral ta doseči 681,4 milijona evrov, glede na dozdajšnjo realizacijo proračuna pa je videti, da bo za več kot sto milijonov evrov nižji.

Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, ki ga je DZ že sprejel in je v soboto začel veljati, bo po besedah ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc razbremenil likvidnostni krč v bolnišnicah, da bodo lažje poslovale. Transfer iz državnega proračuna v znesku nekaj več kot 136 milijonov evrov po njenih besedah predstavlja 80 odstotkov njihove izgube.

T. H.