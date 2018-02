Aleš Šabeder postal novi generalni direktor UKC-ja Ljubljana

Soglasje mora dati še ministrica za zdravje

14. februar 2018 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svet UKC-ja je Aleša Šabederja imenoval za novega generalnega direktorja. Šabeder, ki vodi UKC kot v. d. generalnega direktorja od začetka leta, je dejal, da se zaveda, kako veliko odgovornost sprejema z vodenjem največje slovenske bolnišnice.



"Vesel sem, da sem s svojim programom prepričal tudi zaposlene, ker za naloge, ki nas čakajo, potrebujemo njihovo podporo," je dejal v izjavi takoj po imenovanju.

Aleš Šabeder je imenovan za obdobje štirih let. Soglasje k imenovanju mora dati še ministrica za zdravje, saj je imenovan v času poteka sanacije UKC-ja, ko glede imenovanja velja zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, je po seji sveta dejal predsednik sveta Jože Golobič. Ta zakon v 14. členu določa, da soglasje k predlogu sveta zavoda za imenovanje direktorja poda minister.

Na razpis za generalnega direktorja UKC-ja se je prijavilo pet kandidatov, dva sta izpolnjevala razpisne pogoje. Poleg Šabederja se je svetu zavoda tako predstavil še župan občine Dobrepolje Janez Pavlin. Spomnimo, da je svet UKC-ja iskal novega generalnega direktorja po tistem, ko so konec lanskega leta krivdno razrešili Andraža Kopača zaradi neustreznega ukrepanja v programu otroške srčne kirurgije.

Brez izkušenj v zdravstvu

Ekonomista Šabederja brez prejšnjih izkušenj v zdravstvu čaka zahtevna naloga na čelu ustanove z okoli 8.000 zaposlenimi v času, ko se zdravstvo spoprijema s številnimi izzivi. Spomnimo, da je januarja, ob prevzemu vodenja UKC-ja od predhodnika Andraža Kopača, izrazil prepričanje, da je UKC odlična strokovna in znanstvena institucija z ogromno znanja in zelo dobrimi zaposlenimi.

Med svojimi ključnimi prioritetami je naštel skrb za bolnike, zagotavljanje podlage za nadaljnje nemoteno delovanje zavoda, dobre medsebojne odnose, sodelovanje, enakopravno obravnavo vseh zaposlenih, pripravo srednjeročnega načrta, identifikacijo ključnih žarišč in pripravo ukrepov za sanacijo ter umestitev zavoda na evropski in svetovni zemljevid.

Koliko izmed teh ciljev je Šabeder po prevzemu položaja že začel uresničevati, za zdaj še ni jasno. Je pa zagotovil, da se zaveda, kako veliko odgovornost sprejema z vodenjem največje slovenske bolnišnice.

Zavod bo dobro in vzdržno deloval

Ob primopredaji je napovedal, da bo poskrbel za dobro in vzdržno delovanje zavoda, strokovna direktorica pa za nadaljnje dobro delovanje stroke, strokovni razvoj in strokovna vprašanja. O novi strokovni direktorici UKC-ja Jadranki Buturović Ponikvar namreč meni, da je odlična strokovnjakinja. "Verjamem, da bomo s strokovno direktorico in glavno medicinsko sestro opravili dobro delo in odlično sodelovali," je ocenil.

Tako kot njegov predhodnik Kopač novi prvi mož UKC-ja pred prihodom na ta položaj ni imel nobenih izkušenj v zdravstvu. Izbrali so ga, ker ima izkušnje z vodenjem sistemov in izkušnje s pogajanji s sindikati, je ob njegovem imenovanju dejal Golobič.

Podpora SMC-ja

Imel naj bi podporo SMC-ja in premierja Mira Cerarja. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki bo k njegovemu imenovanju morala podati soglasje, pa je pred kratkim ocenila, da je Šabeder pripravil zelo dober program, in poudarila, da ima široke menedžerske izkušnje, saj je vodil že velike kolektive.

Leta 1970 rojeni Ptujčan je po izobrazbi ekonomist; diplomiral je na ljubljanski ekonomski fakulteti. Po študiju je ostal v Ljubljani in tam gradil kariero, večinoma se je ukvarjal s področji vele- in maloprodajne trgovine, marketinga in financ.

Semenarna, Mercator, Petrol, Bosch

V UKC je prišel s položaja predsednika uprave Semenarne Ljubljana, ki ima okoli 300 zaposlenih. Pod njegovo taktirko je Semenarna uspešno končala postopek prisilne poravnave, v katero so jo pahnili prejšnji italijanski lastniki.

Na čelu Semenarne je bil od leta 2014, predtem pa je bil med drugim na več vodstvenih položajih v večjih poslovnih sistemih - Mercatorju in Petrolu. V Mercatorju je bil tako skoraj dve leti in pol direktor maloprodaje, predtem pa med drugim slaba tri leta direktor veleprodaje. V Petrolu je delal med letoma 2006 in 2008. Predtem je bil direktor družbe Top service, več let pa je delal tudi pri Boschu. Kot je razvidno iz njegovega profila na omrežju Linkedin, Šabeder govori angleško in nemško. Ima ženo in hčerko, živi pa na Škofljici.

