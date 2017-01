Bolnišnice zaradi gripe omejujejo obiske, priporočajo cepljenje

V UKC Ljubljana pomanjkanje postelj

5. januar 2017 ob 17:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi povečanega števila okužb dihal in obolelih za gripo številne bolnišnice po Sloveniji omejujejo obiske. V UKC Ljubljana, kjer že primanjkuje postelj, svetujejo zaščitno cepljenje.

Večje število bolnikov na internistični prvi pomoči Interne klinike UKC Ljubljana, ki potrebujejo hospitalizacijo, je povzročilo pomanjkanje bolniških postelj. Od ponedeljka bo tako na voljo deset dodatnih postelj na kliničnem oddelku za kardiologijo, v šestem nadstropju na kliničnem oddelku za pljučne bolezni pa dodatnih 12 postelj. Že danes zvečer bodo bolnike z internistične prve pomoči sprejemali tudi na ortopedski kliniki, so sporočili z UKC Ljubljana. Kriznni položaj pomanjkanja postelj bodo ublažili tudi z odprtjem oddelka za epidemije v bolnišnici dr. Petra Držaja v začetku naslednjega tedna.

Obiskovalce, ki prihajajo k svojim sorodnikom in prijateljem v UKC Ljubljana, so tako pozvali, naj hodijo na obiske samo, če so stoodstotno zdravi in le za kratek čas. Tudi v UKC Maribor so zaradi povečanega števila virusnih obolenj dihal, med katerimi so tudi potrjeni primeri gripe, na vseh oddelkih omejili obiske.

Osebe s prehladnimi ali drugimi nalezljivimi obolenji opozarjajo, naj ne obiskujejo bolnišnice še vsaj 24 ur po prenehanju bolezenskih težav. Ob obisku pa je treba upoštevati osnovna higienska načela. Obiske v porodnišnici priporočajo le možu oziroma partnerju, izključno v času obiskov. V preteklih dneh so zaradi virusnih okužb in prvih primerov sezonske gripe obiske omejili tudi v bolnišnicah v Slovenjem Gradcu, Novem mestu, Novi Gorici, Izoli in na Jesenicah.

Priporočeno cepljenje proti gripi

Okužbe dihal in obolelih za gripo je več predvsem med starejšimi, ki že imajo primarno hudo kronično bolezen in so tudi bolj ranljivi za različne virusne okužbe. Zagotavljajo, da se proti gripi najučinkoviteje zaščitimo s cepljenjem, zato vsem, ki se še niso cepili, svetujejo, da to storijo.

Raziskave namreč kažejo, da se lahko s cepljenjem zdravega odraslega prebivalstva zniža pogostost okužb zgornjih dihal za okoli četrtino, število obiskov pri osebnih zdravnikih zaradi teh bolezni pa se lahko celo prepolovi.

Cepljenje proti gripi še posebej svetujejo ranljivejšim, in sicer otrokom od pol leta do dveh let starosti, nosečnicam, starejšim od 65 let in ljudem s kroničnimi boleznimi. Cepljenje je priporočljivo tudi za sicer zdrave ljudi, saj tako pred okužbo zavarujejo sebe, svojo družino in sodelavce, zlasti tiste, ki so zaradi osnovnih bolezni še posebej ranljivi, ter dojenčke do 6. meseca starosti, ki se še ne smejo cepiti.

Redno umivanje rok, čiščenje in prezračevanje

V sezoni gripe in drugih prehladnih bolezni si moramo redno in temeljito umivati roke z milom, redno čistiti površine in predmete z vodo in detergentom ter redno prezračevati prostore. Pri negi in zdravljenju bolnikov pa si je treba razkužiti roke in druge površine, priporočljiva je uporaba obraznih mask, svetujejo v UKC Ljubljana.

