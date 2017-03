Čebašek Travnikova na preizkušnji že v prvih tednih funkcije

Skupščina zdravniške zbornice Slovenije bo glasovala o zaupnici

7. marec 2017 ob 10:26

Skupščina zdravniške zbornice se je dogovorila glede plače, ki jo bo prejemala predsednica zbornice Zdenka Čebašek Travnik. Je pa skupščina razpravljala tudi o pobudah za njeno razrešitev, o katerih bodo še glasovali.

Po neuradnih podatkih naj bi se predsednica zbornice, ki je sicer zahtevala med 8 in 10 tisoč evri plače, s skupščino dogovorila za osem tisoč evrov bruto plače, a v javnosti tega še nihče ni potrdil, saj je skupščina odločila, da bo predsednici ponudila možnost, da sama predstavi svoj vidik zgodbe, zaradi katere so že odstopili trije člani izvršnega odbora.

Predsednik skupščine Marko Bitenc je sicer potrdil, da je Zdenka Čebašek Travnik od 1. marca zaposlena na zbornici, kot tudi, da bo skupščina prihodnjo sredo razpravljala in glasovala o predlogih za njeno razrešitev.

V ozadju že iskanje naslednika?

Prav višina plače, ki jo pričakuje nova predsednica zbornice, je med zdravniki dvignila mnogo prahu. Zaradi teh zahtev in domnevno avtokratskega načina vodenja so jo zapustili trije člani njene najožje ekipe, kmalu so sledili tudi pozivi k njenemu odstopu oziroma razrešitvi.

Portal Siol pa poroča, da v ozadju dogajanja že potekajo razprave tudi o morebitnem nasledniku Zdenke Čebašek Travnik. Najresnejši kandidat za to mesto naj bi bil Jože Balažic, sicer predstojnik instituta za sodno medicino pri ljubljanski medicinski fakulteti. Balažic je za portal potrdil, da se je o možnosti njegove kandidature razpravljalo v ožjih krogih zbornice, čeprav še ni znano, kako se bo odločila skupščina.

