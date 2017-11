Direktor celjske bolnišnice Marjan Ferjanc razrešen

Razrešitev vlade mora potrditi vlada

15. november 2017 ob 20:29

Celje - MMC RTV SLO, STA

Svet zavoda celjske bolnišnice je s funkcije direktorja Splošne bolnišnice Celje razrešil Marjana Ferjanca, ki je bil na tem položaju od leta 2007. Člani sveta zavoda so mu očitali nepripravo finančnega načrta za letos in nepravilnosti pri plačah nemedicinskega osebja.

Ferjanc je sredi prejšnjega tedna zavrnil očitke sveta zavoda, ki je na zadnji seji sprožil njegovo razrešitev. Kot je takrat povedal Ferjanc, je finančni načrt svetu zavoda predložil aprila letos in ta ga je takrat tudi sprejel. Potem so načrt poslali ministrstvu za zdravje, ki ga ni sprejelo in je zahtevalo popravek načrta. "Ko je bil sprejet intervencijski zakon, smo pripravili nov finančni načrt, ki ga je svet zavoda obravnaval na oktobrski seji in ga ni potrdil," je dejal Ferjanc.

Glede nepravilnosti pri plačah nemedicinskega osebja je Ferjanc pojasnil, da je leta 2008 delovna inšpekcija ugotovila nepravilnosti v 34 primerih, ki so jih potem odpravili. Nepravilnosti so se zgodile zaradi nejasnosti navodil za izplačilo plač, je dejal in poudaril, da delovna inšpekcija ni ugotovila, da bi celjska bolnišnica kršila zakon o plačah v javnem sektorju.

Strokovni direktor bolnišnice Franc Vindišar, ki po Ferjančevi razrešitvi razmišlja o svojemu odstopu, je danes dejal, da je vseh 31 predstojnikov bolnišničnih oddelkov celjske bolnišnice podprlo Ferjanca, svojo podporo pa so izrazili tudi pisno. Napovedal je, da se bo v četrtek na izredni seji sešel strokovni svet bolnišnice. Neuradno naj bi zdravniki v celjski bolnišnici zaradi Ferjančeve razrešitve delali samo še 40 ur tedensko.