Poudarki Po ocenah za gripo vsako sezono zboli od pet do deset odstotkov prebivalcev Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V Sloveniji je vsako leto vrh sezone gripe konec januarja oziroma februarja, ko je največje število obolelih. Foto: Reuters Sorodne novice V Mariboru je cepivo proti gripi še na voljo Proti gripi cepili že 97.000 ljudi, ostaja le še 2.300 odmerkov Dodaj v

Dodatnih 7.000 odmerkov cepiva proti gripi na voljo prihodnji teden

Zaradi povečanega povpraševanja je zmanjkalo cepiva

15. januar 2018 ob 19:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je naročil dodatnih 7.000 odmerkov štirivalentnega cepiva proti gripi za otroke od tretjega leta starosti, mladostnike in odrasle, saj je cepiva zaradi povečanega povpraševanja po cepljenju zmanjkalo. Novo cepivo bo na voljo prihodnji teden.

Zaloge cepiva so pošle pretekli četrtek, zato je NIJZ pozval izvajalce cepljenja, naj podajo oceno, koliko cepiva bodo še potrebovali in na podlagi ocen naročili dodatno cepivo. Cepivo proti gripi za odrasle je sicer štirivalentno, kar pomeni, da ščiti proti trem različnim tipom oz. sevom virusa gripe. Za otroke do treh let starosti pa se uporablja trivalentno cepivo.

Po ocenah za gripo vsako sezono zboli od pet do deset odstotkov prebivalcev. Bolezenski znaki gripe se pojavijo približno tri dni po okužbi z virusom. To so mrazenje, izčrpanost, visoka temperatura, glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh kašelj. Razen kašlja, ki lahko traja več tednov, znaki po navadi izginejo v od dveh do sedmih dneh.

Gripa je zelo nalezljiva

Gripa se prenaša s kužnimi kapljicami in prek površin, ki so onesnažene z izločki dihal, obolelega z gripo. Kužne kapljice nastanejo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju. Prepotujejo razdaljo do največ enega metra, zato je za prenos virusa potreben tesnejši stik z obolelim, običajno v zaprtem prostoru. Na površinah lahko virus gripe preživi več ur. Če se onesnaženih površin dotaknemo z rokami, lahko virus zanesemo na sluznice nosu, oči in ust.

Zato je za preprečevanje širjenja virusa gripe priporočljivo upoštevati tri preprosta pravila. Če zbolimo in bi lahko imeli gripo, ostanemo doma, temeljito in pogosto si umivamo roke z vodo in detergentom, pri kihanju ali kašljanju pa si usta pokrijemo s papirnatim robčkom ali kašljamo v rokav, svetujejo na NIJZ-ju.

L. L.