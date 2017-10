Domovi za ostarele bodo tožili ZZZS

Tožbe bodo vložili novembra

18. oktober 2017 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Domovi za ostarele in posebni socialnovarstveni zavodi bodo tožili Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi "prenizkih cen zdravstvenih storitev, ki jih zagotavljajo svojim stanovalcem".

Plačila ZZZS-ja za izvajanje zdravstvenih storitev po trditvah Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZ) ne pokrijejo več niti plač zdravstvenega kadra v domovih. "Stanje na področju plačil za opravljene zdravstvene storitve je kritično. Vlado in pristojno ministrstvo za zdravje že celo leto opozarjamo na prenizke cene, ki ne pokrijejo več niti stroškov dela, kaj šele materiala in drugih stroškov, a doslej brez uspeha. Da pa bi bila mera res polna, je vlada julija sklenila še dogovor o odpravi plačnih anomalij, s katerim je občutno povečala stroške dela – ne da bi zagotovila za to potrebna sredstva," je povedal Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

"Zaposleni v domovih si zagotovo zaslužijo višje plače, saj so obremenjeni in bi jih potrebovali več zaradi vse večjih potreb starostnikov, a je hkrati za to državo izredno žalostno, da bomo očitno prisiljeni denar zanje izterjati po sodni poti," je dodal.

Tožbe prihodnji mesec

SSZ je vložitve tožb napovedal za november, in sicer zaradi neupoštevanja zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da se v izračunih cen zdravstvenih storitev samodejno upoštevajo spremembe, ki jih vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja sprejmejo kot aneks h kolektivni pogodbi. Prav tako splošni dogovor, ki ga sprejme vlada in s katerim so določene cene zdravstvenih storitev, določa, da se cene samodejno popravijo v primeru sprememb kolektivnih pogodb, ki vplivajo na stroške dela.

Vlada je v splošnem dogovoru za leto 2017 cene zdravstvenih storitev linearno znižala na raven 91,74 odstotka cene pred aprilom 2009, in to kljub povečanim stroškom, predvsem dela. Konec julija se je nato s sindikati dogovorila o odpravi anomalij do 26. plačnega razreda, s čimer so se stroški dela zdravstvenega kadra v domovih povečali za 6 do 9 odstotkov. Prav tako se že pogovarja tudi o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom, pojasnjujejo na SSZ-ju.

Da ZZZS prenizko vrednoti storitve zdravstvenih zavodov, so nedavno sporočili tudi iz večjih bolnišnic. Te so pridelale visoke primanjkljaje v poslovanju, zaradi česar jih bo moral reševati državni proračun.

Al. Ma.