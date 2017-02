Fides ponovno grozi s stavko, tokrat v "ostri obliki"

Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je po seji v izjavi za medije dejal, da od vlade pričakujejo pripravo novih pogajalskih izhodišč do začetka prihodnjega tedna. Če se to ne bo zgodilo, bo sledila stavka. Potekala bo stopnjujoče. Prvi dan bo ponedeljek, 6. marca, v drugem tednu meseca bosta dva dneva stavkovna (četrtek in petek) in tako naprej, dokler ne bo stavka potekala vse dni v tednu.

Stavko bodo izvajali v ostri obliki, kar pomeni, da bodo opravljali le tiste storitve, ki so jih dolžni v času izvajanja stavke, to je obravnava vseh nujnih primerov, mladoletnih, starejših od 65. let, nosečnic in bolnikov z rakom.

Premier pa je danes v pogovoru izrazil pripravljenost, da se v prihodnjem tednu dogovorijo in "pridejo toliko blizu, da stavke ne bo", je povedal Kuštrin. Nova pogajalska izhodišča vlade tako pričakuje v ponedeljek ali torek.