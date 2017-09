Foto: Nova, "najmodernejša" operacijska dvorana na UKC Ljubljana

27. september 2017 ob 10:25

V operacijskem bloku kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so odprli novo operacijsko dvorano. Stala je 750.000 evrov. Prvo operacijo bodo predvidoma izvedli v 14 dneh.

Strokovni direktor klinike Matjaž Veselko je ob slovesnem odprtju povedal, da je dvorana zgrajena po sodobnih smernicah in omogoča odlične razmere za zaposlene in bolnike. Uporabljati jo bodo začeli v 14 dneh, ker je treba vzeti še mikrobiološke vzorce in počakati na rezultate, da bi lahko prva operacija potekala po najvišjih standardih.

Stara operacijska dvorana je bila po njegovih besedah taka, kot da bi bila iz 50. let prejšnjega stoletja. Nova dvorana pa je moderno zasnovana, vse, kar je v njej, pa je najboljše, kar lahko ponuja sodobna tehnologija. Zdravniki so najbolj navdušeni nad tem, da bo delo z bolniki varno.

Poleg nove operacijske dvorane so med drugim pridobili tudi prostore za predoperacijsko pripravo in sobo za čas po operaciji, česar prej niso imeli. Sama operacijska dvorana je zdaj bistveno večja, v njej pa je tudi nova in sodobna oprema, je pojasnil.

Za bolnike s kirurško okužbo

Po Veselkovih besedah je ta operacijska dvorana namenjena bolnikom s kirurško okužbo, zato je tudi ločena od drugih dvoran. V njej bodo med drugim obravnavali bolnike s sladkorno boleznijo in vaskularnimi obolenji oziroma tiste, pri katerih pride do kirurškega zapleta po ortopedskih in travmatoloških operacijah. V njej bo od pet do šest operacij na dan ter okoli 800 na leto.

Kot je povedal Veselko, so morali pred petimi leti zaradi neustreznosti zapreti kar pet operacijskih dvoran. Lani so prenovili dve, poleg tega so obnovili še nekaj manjših dvoran. Sicer pa po njegovih besedah gostujejo tudi še na drugih klinikah, vendar v manjšem obsegu kot prej. Veselko računa, da bodo dobili še tri dodatne operacijske dvorane, ko bo zgrajen nov diagnostično terapevtski center oziroma center za nujno zdravstveno pomoč, s tem pa bodo pokrili kirurške potrebe.

Obnova operacijske dvorane je stala okoli 750.000 evrov.

