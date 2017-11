Foto: Odprli nove prostore ljubljanske urgence

Tretja faza gradnje še pride

14. november 2017 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odprli so nove prostore splošne nujne medicinske pomoči in internistične prve pomoči v Ljubljani. Vodja internistične prve pomoči Hugon Možina je pudaril, da jim bodo novi prostori omogočili veliko možnost za razvoj.

"Že v eni ambulanti je zdaj več opreme, kot je bilo prej opreme v pol oddelka. Poleg več nove opreme imamo zdaj tudi elektronski nadzor bolnikov po ambulantah. Tehnološko so prostori res sodobno opremljeni in lahko nudimo bolnikom, kar je treba," je dejal. Ob tem je opozoril, da bodo lahko zmogljivosti novih prostorov in opreme izkoristili šele takrat, ko bodo zaposlili dodatne ljudi. V prvi fazi potrebujejo 15 novih medicinskih sester, nove administratorke in bolničarja, predvsem pa petih dodatnih urgentnih zdravnikov.

A s tem urgenca še ni končana. Gradnja tretje faze, v okviru katere bi med drugim prišli še do nove kirurške urgence, še sledi, ministrstvo naj bi objavilo razpis spomladi. Sama gradnja bo trajala približno 24 mesecev.

Premier pričakuje premike na bolje

Trak, s katerim so odprli nove prostore, je prerezal premier Miro Cerar. Dejal je, da je zgodba o tej naložbi pravzaprav zgodba našega zdravstva. Opozoril je, da so dela na objektu stala od marca 2012 do julija 2015. "Več kot tri leta se ni zgodilo nič pri gradnji urgence, ki bi po vseh pravilih zdrave pameti morala biti najbolj prioritetna. Projekt je v resnici zaživel šele v mandatu vlade, ki jo vodim," je dodal.

Ob vseh naložbah v zdravstvu in 135 milijonov evrov za sanacijo bolnišnic premier pričakuje tudi premike na bolje in odgovornejše vodenje javnih zdravstvenih zavodov. Tudi tokrat je Cerar javno pozval k zamenjavi vodstva Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana: "Po številnih težavah in po odstopu zdravnikov je prišlo do situacije, v katerem je izgubljeno javno zaupanje v vodstvo UKC-ja, zato nastopi objektivna odgovornost."

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je poudarila, da je naložba dokaz, da je tudi v zdravstvu mogoče peljati projekte v okviru zastavljenih sredstev in časovnega okvira.

Odprtja novih prostorov so se poleg direktorjev klinik udeležili tudi nekateri nekdanji generalni direktorji UKC Ljubljana, med drugim Simon Vrhunec in Janez Zemljarič. Opaziti je bilo tudi predsednico Zdravniške zbornice Slovenije Zdenko Čebašek - Travnik in nekdanjega ministra za zdravje Andreja Bručana.

A. S.