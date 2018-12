Gregorič odstopil in zapustil inštitut za otroško srčno kirurgijo

Pred odstopom tudi Brane Dobnikar

4. december 2018 ob 16:14,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Priznani kirurg Igor Gregorič je pred tednom dni nepreklicno odstopil in zapustil Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni. Odstopno izjavo pa ima pripravljeno tudi v. d. direktorja Brane Dobnikar.

Ključni razlog za Gregoričev odstop Dobnikar vidi v blokadi vseh možnosti, da bi udejanjili projekt inštituta. "Minister je dal v dveh nedavnih izjavah za javnost nedvoumno vedeti, da bo imel ljubljanski klinični center v primeru otroške kardiologije in kardiokirurgije možnost popravnega izpita," je spomnil. "Po ministrovih izjavah ne vemo več, kaj je sploh naša funkcija," je poudaril Dobnikar.

Na ministrstvu za zdravje so odstopno izjavo Igorja D. Gregoriča z mesta predsednika sveta Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) prejeli 27. novembra. Gregorič je v odstopni izjavi zapisal: "V kontekstu, kot ga navaja minister za zdravje, vloge NIOSB-ja in svoje vloge kot predsednik sveta ne vidim več."

Minister za zdravje Samo Fakin obžaluje odstop predsednika sveta zavoda pred končno odločitvijo o izvajanju programa otrok s prirojenimi srčnimi napakami, so sporočili z ministrstva. Fakin bo, kot je napovedal, odločitev o izvajanju programa otrok s prirojenimi srčnimi napakami sprejel po sestanku, ki ga bo imel še ta mesec s predstavniki UKC-ja Ljubljana in vodstvom NIOSB-ja. Gregorič je bil na sestanek povabljen, a je svojo udeležbo opravičil, so še navedli.

Dobnikar čaka na sestanek

Čeprav ima svojo odstopno izjavo že spisano tudi v. d. direktorja Brane Dobnikar, pa namerava počakati predvidoma do prihodnjega torka, ko se bo sešel z ministrom za zdravje. Ta se je na Gregoričev odstop namreč odzval s povabilom na sestanek. Poleg Gregoriča je kot član sveta inštituta odstopil tudi Andrej Robida, je dodal Dobnikar.

V svetu le še dva člana

Po odstopih Gregoriča in Robide v svetu torej ostajata še dva člana. Kot je sicer minister Fakin dejal na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo, ki je bila 16. novembra, se ponuja logična rešitev, da program otroške kardiokirurgije ostane znotraj ljubljanskega kliničnega centra, kjer so se po njegovih besedah v zadnjih mesecih razmere stabilizirale in kjer je kritična masa medicinske stroke, opreme in prostorov. Dokončno odločitev v povezavi z NIOSB-jem naj bi Fakin sporočil okoli 15. decembra.

Opozicija bi uvedla parlamentarno preiskavo

Poslanci SDS-a, NSi-ja in SNS-a pa medtem zahtevajo odreditev parlamentarne preiskave na področju zdravstva. Med drugim želijo ugotoviti, kdo je odgovoren za to, da program otroške srčne kirurgije ne deluje varno in kakovostno ter je postal "nacionalna katastrofa". Raziskati želijo tudi po njihovem mnenju neurejeno področje nabav in upravljanja medicinske opreme.

G. K.