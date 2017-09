Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cilj kirurgov je v celoti odstraniti rakavo tkivo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kirurgom kmalu na pomoč "svinčnik", ki identificira rakavo tkivo?

Natančna odstranitev rakavega tkiva je ključna za preprečitev širjenja bolezni

7. september 2017 ob 08:53

Austin - MMC RTV SLO

Znanstveniki z univerze v Teksasu so razvili "svinčnik", ki po njihovih zagotovilih v 10 sekundah razkrije, ali je tkivo rakavo. Na ta način bi lahko kirurgi tumorje odstranjevali hitreje, varneje in natančneje.

Kot so znanstveniki glede izsledkov testiranj zapisali v reviji Science Translational Medicine, je svinčnik MasSpec 96-odstotno natančen. Njegovo delovanje temelji na analizi metabolizma rakavih celic, ki je zaradi njihove hitre rasti in širjenja kemično gledano zelo drugačen od zdravega tkiva, poroča BBC.

In kako deluje "svinčnik"?

Kirurg na tkivo, ki ga "obdeluje", spusti kapljico vode, s katero, če poenostavimo, zajame kemične snovi določenih celic, svinčnik potem vnovič posrka kapljico in jo s pomočjo spektrometra v hipu analizira. Tako je takoj jasno, ali je tkivo, ki ga pregledujejo zdravniki, zdravo ali ne. Nova naprava bi lahko močno olajšala delo kirurgom, da bi lahko še natančneje odstranili rakavo tkivo. Pri nekaterih tumorjih je sicer jasno vidna meja zdravega in bolnega tkiva, pri drugih pa ne, kar močno vpliva na proces zdravljenja bolezni. Če namreč bolno tkivo ni v celoti odstranjeno, se lahko rakave celice hitro širijo naprej, če pa kirurgi odstranijo preveč tkiva, lahko pride do dolgotrajnih poškodb.

"Kar je zelo vznemirljivo pri tehnologiji je, da tako natančno odgovarja na klinične potrebe," pravi Livia Eberlin, asistentka profesorja za kemijo na univerzi v Teksasu.

Orodje so zaenkrat v okviru študije testirali na 253 vzorcih. S testiranji bodo nadaljevali do prihodnjega leta, ko bodo pričeli s poskusnimi operacijami. Trenutno lahko orodje analizira tkivo s premerom 1,5 milimetra, znanstveniki pa so že razvili še bolj sofisticirano verzijo, da bi lahko analizirali tkivo s premerom 0,6 milimetra. Sam svinčnik je poceni, na drugi strani pa je okoren in velik spektrometer zelo drag, zato zdaj znanstveniki prizadevanja usmerjajo v razvoj manjšega in cenejšega spektrometra, ki bi bil tudi logistično lažje uporaben.

"Vsakič ko lahko ponudimo bolnikom natančnejšo, hitrejšo in varnejšo operacijo, seveda to želimo storiti," je dejal eden od sodelujočih pri razvoju James Suliburg, sicer vodja endokrinološke kirurgije na Baylor College of Medicine.

V zadnjih letih se je pojavilo več izumov, ki bi lahko olajšali delo kirurgom. Ekipa strokovnjakov na Imperial Collegu v Londonu je razvila nož, ki "zavoha" tkivo, ki ga reže kirurg, in lahko oceni, ali gre za rakavo tkivo, ekipa na Harvardu pa s pomočjo laserjev analizira, koliko rakavega možganskega tkiva je potrebno odstraniti.

K. T.