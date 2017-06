Kolar Celarc: Pripojitev topolške bolnišnice celjski bo imela več prednosti

Bolnišnica Topolšica ima resne likvidnostne težave

19. junij 2017 ob 16:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc vidi več prednosti pripojitve Bolnišnice Topolšica k celjski bolnišnici. S topolško bolnišnico imajo resne namene, je poudarila.

Ministrica je kot prednosti v odgovoru na poslansko vprašanje navedla znižanje stroškov materiala, možnost povečanja prihodkov zaradi dodatnih programov, več denarja za naložbe v opremo in infrastrukturo ter večje možnosti pridobivanja dodatnih likvidnih sredstev.

Ob tem je dodala, da se trenutno pripravlja pregled dejavnosti, vključno z novim načinom organiziranja in vodenja dejavnosti po pripojitvi. S pripojitvijo bi se namreč centralizirale nabavna, investicijska, kadrovska in finančna služba. Zatrdila je, da bo ministrstvo za zdravje, ko bo projekt dodelan, izvedlo še dodatna usklajevanja z lokalno skupnostjo in zaposlenimi v bolnišnicah.

Hkrati je poudarila, da imajo z Bolnišnico Topolšica resne namene pri zagotavljanju čim boljše oskrbe pacientov.

Zaposleni proti pripojitvi

Bolnišnica Topolšica se zaradi pretekle naložbe v energetsko obnovo, ki je presegala finančne zmožnosti bolnišnice, že več mesecev spopada z likvidnostnimi težavami. Spremljajo jih izvršbe nepoplačanih izvajalcev del, zaradi česar je imela nekaj časa tudi zamrznjen račun. V zadnjih dveh mesecih ji je zmanjkalo tudi denarja za izplačilo plač 240 zaposlenih, zato ji je morala vlada nakazati 1,2 milijona evrov.

Zaposleni v Topolšici sicer pripojitvi niso naklonjeni, zato so v okviru sindikatov napovedali krepitev aktivnosti. Pred kratkim je bila ustanovljena tudi Civilna iniciativa za ohranitev Bolnišnice Topolšica, ki zbira podpise v podporo ohranitvi bolnišnice.

A. Č.