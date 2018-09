Letos je zaradi ugrizov gada ali modrasa pomoč poiskalo že 11 ljudi

Pri petih žrtvah ugriza so zdravniki uporabili protistrup

8. september 2018 ob 16:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Do konca avgusta se je v slovenskih bolnišnicah zaradi ugriza modrasa ali gada zdravilo že 11 ljudi, kar je skoraj toliko kot v celotnem lanskem letu, ko je zaradi ugrizov teh kač pomoč poiskalo 12 ljudi.

Zdravniki so letos protistrup, ki ga imajo sicer le v mariborskem in ljubljanskem UKC-ju, uporabili pri petih od enajstih bolnikov. Bolnike so zdravili v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo v UKC-ju Ljubljana in v drugih slovenskih bolnišnicah. Med omenjenimi enajstimi bolniki so le tisti, katerih zdravniki so se posvetovali z dežurnim toksikologom v sklopu 24-urne toksikološke službe Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo.

V zadnjih 20 letih v Sloveniji zaradi ugriza kače ni umrl nihče, vsi prizadeti so bili namreč pravočasno in ustrezno zdravljeni. Nekaj bolnikov je sicer potrebovalo umetno dihanje in zdravljenje v intenzivni enoti. Ti bi, če jih ne bi zdravili, verjetno umrli, so pojasnili v UKC-ju Ljubljana.

Kako ravnati po ugrizu?

Kadar se zgodi ugriz modrasa, gada ali druge strupene kače, pristojni svetujejo, naj prizadeti ali drugi navzoči kačo najprej odženejo in tako poskrbijo za svojo varnost. Nato naj za pomoč pokličejo številko 112.

Žrtev ugriza si mora takoj odstraniti uro, zapestnice, prstane in drug nakit in mirovati. Rano je treba očistiti, sterilno obvezati in hladiti z obkladki. Prizadeti ud, ki ga je treba imobilizirati, pa naj leži nižje od srca. Kot še opozarjajo v UKC-ju, lahko prevezovanje uda nad ugrizom modrasa ali gada poslabša stanje ponesrečenca, zato prevezo odločno odsvetujejo. Zastrupljenec tudi ne sme piti alkohola.

Število zdravljenih bolnikov zaradi ugrizov gadov ali modrasov se sicer od leta do leta spreminja. Od leta 2010 je bilo največje letno število zdravljenih zaradi ugrizov gada ali modrasa v letih 2017 in 2013, in sicer po 12 ljudi, najmanj pa leta 2010, ko so zdravniki zdravili le dva človeka. V tem obdobju so v UKC-ju Ljubljana obravnavali tudi en ugriz strupene klopotače.

