Mariborski družinski zdravniki: Trudimo se delati dobro, a stanje postaja nevzdržno

Apel za javnost, ministrstvo in zavarovalnico

10. december 2018 ob 12:44

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Zdravniki družinske medicine Zdravstvenega doma Maribor opozarjajo na preobremenjenost. "Naš primarni namen ni želja po višjih plačah, dobičku in višjem položaju v družbi, ampak zgolj želja po kvalitetnem delu v varnih okoliščinah," pravijo.

Že vrsto let opozarjajo na preobremenitve v družinskih ambulantah in posledično izgorevanje zdravnikov, sester in tehnikov v ambulantah. "Vsakodnevno smo zaradi pomanjkanja časa tarča nezadovoljstva in celo psihičnega nasilja naših uporabnikov. Dejstvo je, da skopo odmerjen čas na posameznega pacienta predstavlja tako zdravnikom kot pacientom neprijetno, stresno in potencialno nevarno okoliščino," pojasnjuje Maja Arzenšek, v.d. predstojnice Službe splošne medicinske dejavnosti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Normativi se ne upoštevajo

Kljub obljubam države Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne sledi programu razbremenjevanja obstoječih družinskih ambulant in odpiranju novih, opozarjajo. Za nove time družinske medicine ne dobijo dodatnega denarja in vsaka na novo odprta ambulanta, dokler ne doseže polne glavarine, predstavlja izgubo.

ZZZS pozivajo, da dosledno upošteva novo sprejete normative obremenitev v ambulantah družinske medicine ter prilagodi sistem plačevanja novih ambulant na način, da bo vsak nov tim družinske medicine tudi dejansko plačan. Javnost pa pozivajo, naj zahteva od zdravstvene zavarovalnice in ministrstva za zdravje "zdravstveni kader, ki ne bo izgorel in se vam bo lahko posvetil za toliko časa, kot ga potrebujete".

"Kljub vsemu se v družinskih ambulantah trudimo delati dobro, ampak stanje postaja nevzdržno. Vedno večje administrativne obremenitve, staranje prebivalstva in vedno zahtevnejša zdravstvena oskrba nas vodijo v nemogoč položaj, kjer lahko komaj kaj kvalitetno delamo le na račun svojega zdravja. Temu moramo narediti konec - predvsem za vaše in naše zdravje," so zaključili sporočilo, ki ga je podpisalo okoli 80 zdravnikov.

Mladih zdravnikov ni

Arzenškova je opozorila še na težavo pridobivanja novih kadrov. "V zadnjih letih je vodenju zdravstvene politike uspelo še dodatno demotivirati naše mlajše kolege, ki se za specializacijo iz družinske medicine odločajo le še izjemoma ali to po nekaj letih dela menjajo za drugo. Žal jim v tem trenutku ne moremo ponuditi vzpodbudnih besed, če se na vseh nivojih ne bomo začeli zavedati, kako pomembno je krepiti osnovno zdravstvo, ne samo na papirju, ampak tudi v dejanjih," je še poudarila Maja Arzenšek.

