Mariborski UKC bo sklepal podjemne pogodbe z lastnimi anesteziologi

Reški anesteziologi ne prihajajo več

28. avgust 2018 ob 07:35

Maribor - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V mariborskem kliničnem centru bodo pomanjkanje anesteziologov reševali tudi z dodatnim delom nekaterih zunaj rednega delovnega časa po podjemnih pogodbah.

V mariborskem UKC-ju imajo trenutno zaposlenih 31 specialistov anesteziologov, to je kar 11 več kot leta 2015, ko je bila kriza na vrhuncu. Poleg omenjenih so zaposlili še tri specialiste iz tujine, ki so v prilagoditvenem obdobju oziroma čakajo na priznanje poklicne kvalifikacije. Še nekaj mladih zdravnikov ta hip končuje specializacijo.

Pred dnevi se je iztekla pogodba z reškimi anesteziologi, ki zdaj ne prihajajo več v Maribor. Za to so posredniku, Inštitutu za raziskave v medicini, plačevali tudi več kot 150.000 evrov na mesec. Na pomoč v Maribor pa še vedno prihajajo anesteziologi iz Ljubljane, Murske Sobote in Celja.

Kljub temu bo za nemoteno izvajanje programa nujno tudi delo redno zaposlenih anesteziologov zunaj delovnega časa, ugotavlja vodstvo zavoda, pri čemer so prepričani, da izpolnjujejo pogoje, ki jih za sklepanje podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi opredeljuje Zakon o zdravstveni dejavnosti. Ministrica za zdravje je namreč podaljšala veljavnost sklepa o posebnih programih, saj zdravstvenih storitev ni mogoče izvesti v rednem delovnem času, zanje imajo zagotovljen vir financiranja, možnosti za reorganizacijo dela pa so že izčrpali.

Sklep o tem naj bi danes sprejel svet zavoda, nato ga bo potrjevalo ministrstvo za zdravje.

Vesna Martinec, Radio Slovenija