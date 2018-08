Na pediatriji gostujoča kirurga opravila tri nujne operacije srca

1. avgust 2018 ob 14:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gostujoča kirurga sta po odhodu treh pediatričnih kardiologov z ljubljanske pediatrične klinike od 9. julija opravila že tri nujne operacije srca. Dve operaciji sta načrtovani še v začetku avgusta, so sporočili iz UKC Ljubljana.

V službi so bili od 9. julija prisotni specialist pediater kardiolog, specialistka pediatrije, specialistka interne medicine in kardiologije in dva specializanta pediatrije. Pri ambulantnih pregledih in stalni pripravljenosti je sodeloval tudi specialist pediater kardiolog kirurške klinike UKC Ljubljana. Dva tedna sta bila prisotna gostujoči otroški kardiolog in gostujoči otroški kardiokirurg, katerih prihod je organiziral Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni.

Menjave gostujočih zdravnikov so potekale tedensko ali na dva tedna. Sodelovali so kot konzultanti, na strokovnih sestankih in pri neinvazivnih preiskavah srca. Gostujoči kardiolog je opravil več pregledov fetalne ehokardiografije pri nosečnicah. Specialisti pediatri kardiologi s Hrvaške in klinike Motol iz Prage, s katero UKC Ljubljana redno sodeluje, so opravili tri interventne posege na srcu in tri diagnostične invazivne posege.

V 24-urni pripravljenosti za urgentne kardiološke primere sta bila izmenično pediater kardiolog kirurške klinike UKC Ljubljana ali pediater kardiolog iz službe za kardiologijo.

Na operacijo čaka deset bolnikov

V čakalni vrsti za operacijo srca je deset bolnikov, ki pa so že bili sprejeti za srčno operacijo na preteklih konzilijih s kirurgi referenčne klinike UKC Ljubljana iz Prage.

Delo na hospitalnem oddelku je potekalo po ustaljenem programu. Otroke so sprejemali preko sprejemne ambulante, iz specialistične pediatrične kardiološke ambulante, iz drugih slovenskih bolnišnic in naročene bolnike za različne diagnostične posege ali uvedbo zdravljenja. Od 9. do 31. julija je bilo 18 sprejemov na bolnišnični oddelek. Oskrba otrok v pediatrični intenzivni enoti kirurške klinike je potekala dobro, so zagotovili v UKC Ljubljana.

Ob pregledu tudi ultrazvočna preiskava

Do 31. julija so znova vzpostavili pet rednih specialističnih ambulant in ambulanto za kontrolo srčnih spodbujevalnikov. Skupaj so opravili 103 specialistične kardiološke preglede in 101 ambulantni ultrazvočni pregled srca. Novost v organizaciji ambulantnega dela je, da pri otroku ali mladostniku hkrati ob ambulantnem pregledu opravijo tudi ultrazvočno preiskavo srca. Takšna obravnava je prijaznejša do otrok in staršev, ker jim ni treba posebej prihajati na ultrazvočno preiskavo, so pojasnili v UKC Ljubljana.

Obremenitvena testiranja

Nujna obremenitvena testiranja so bolniki opravili na kliničnem oddelku za kardiologijo interne klinike UKC Ljubljana. Zapletene primere bolnikov z motnjami srčnega ritma so obravnavali na rednih aritmoloških konzilijih UKC Ljubljana. Dva bolnika sta bila obravnavana na rednem konziliju za transplantacijo srca UKC Ljubljana, pet bolnikov pa na urgentnem kongenitalnem kardiokirurškem konziliju.

Novoustanovljeni Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni bo sicer v četrtek pripravil novinarsko konferenco, na kateri bo predstavil svoje ključne aktivnosti in načrte za v prihodnje.

G. K.