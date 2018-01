NIJZ obnovil zaloge cepiva proti gripi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Letošnji potek sezone gripe je za zdaj blažji od lanskega. Foto: BoBo Prevladujeta virusa B in A(H1N1). Pri nas je nekoliko drugačna situacija kot v Združenem kraljestvu, kjer so zaznali več virusa A(H3N2), ki po naravi nekoliko težji virus. Zato je v Združenem kraljestvu in v zahodni Evropi potek te sezone težji. Maja Sončan Sorodne novice Gripa še ni na vrhuncu in kdor je zdrav, se še lahko cepi Dodaj v

26. januar 2018 ob 21:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so prejeli novih 7.000 odmerkov cepiva proti gripi. Trenutno v Sloveniji krožita A- in B-tip virusa gripe, ki sta lažja za prebolevanje kot podtip A(H3N2), ki se je razširil na zahodu Evrope.

Predstojnica centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Maja Sočan je potrdila, da so prejeli nove zaloge cepiva proti gripi. Tega so namreč morali naročiti, potem ko ga je zaradi večjega povpraševanja na začetku januarja zmanjkalo. Od 7.000 odmerkov, kolikor so jih dodatno naročili, jih bodo 2.500 poslali zdravstvenim zavodom, ki so naročili dodatno cepivo. Preostalo bo na voljo na območnih enotah NIJZ-ja, kjer je prav tako mogoče cepljenje proti gripi.

Sočanova je tudi pojasnila, da je gripa pri nas v precejšnjem porastu. "Prevladujeta virusa B in A(H1N1). Pri nas je nekoliko drugačna situacija kot v Združenem kraljestvu, kjer so zaznali več virusa A(H3N2), ki je po naravi nekoliko težji virus. Zato je v Združenem kraljestvu in v zahodni Evropi potek te sezone težji," je dejala. V Sloveniji za zdaj ta tip virusa gripe ne kroži in je tudi potek sezone lažji.

Letošnji potek sezone gripe je tudi blažji od lanskega, pravi Sočanova. Tako je manj zbolelih in manj potreb po hospitalizacijah. "Kar pa seveda ne pomeni, da ne svetujemo cepljenja. Brez dvoma svetujemo cepljenje in vse druge higienske ukrepe. Ob tem bi poudarila, naj bolnike v bolnišnicah obiskujejo samo zdravi ljudje," je dodala.

Virus gripe v vseh slovenskih regijah

Na spletni strani NIJZ-ja sicer navajajo, da so okužbe z virusi gripe potrdili v vzorcih iz vseh slovenskih regij. Skupaj so gripo dokazali v 20 odstotkih vzorcev. Krožita gripa tipa A in B, pri čemer je 56 odstotkov gripe tipa B.

V sosednjih državah je stanje podobno kot pri nas. Prevladuje gripa B, Avstrija in Hrvaška poročata o srednje visoki incidenci in splošni razširjenosti, Madžarska o nizki incidenci in sporadičnem pojavljanju, Italija pa o zelo visoki incidenci in splošni razširjenosti.

V UKC-ju Ljubljana, kjer so na začetku leta odprli oddelek za epidemije, pa so navedli, da so imeli prejšnji teden 10 primerov manj registriranih primerov gripe in respiratornega sincicijskega virusa. Največ potrjenih primerov so imeli na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

Oddelek za epidemije je poln.

