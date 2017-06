Obubožani Bolnišnici Topolšica še pol milijona evrov za plače

Skupaj je bolnišnica prejela že več kot milijon evrov

8. junij 2017 ob 15:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je maja letos Bolnišnici Topolšica že dala 661.000 evrov za izplačilo plač za april in poplačilo izvršb, tokrat pa ji je namenila še 490.000 evrov za poplačilo izvršb, izplačilo plač in regresa.

Bolnišnica Topolšica se zaradi energetske sanacije stavbe in njene obnove (projekt presega finančne zmožnosti bolnišnice) že več mesecev spopada z likvidnostnimi težavami. Spremljajo jih izvršbe nepoplačanih izvajalcev del, zato je imela nekaj časa tudi blokiran račun. V zadnjih dveh mesecih ji je zmanjkalo tudi denarja za izplačilo plač 240 zaposlenim. Plače za maj bi morali zaposleni dobiti do 10. junija.

Medtem se na ministrstvu za zdravje nadaljujejo postopki za priključitev Bolnišnice Topolšica k Splošni bolnišnici Celje, čemur zaposleni v Topolšici niso naklonjeni. Na zboru delavcev, ki je potekal v torek, so izrazili veliko razburjenje in negotovost, ob tem pa so sindikati v bolnišnici napovedali okrepitev aktivnosti in ustanovitev civilne iniciative v podporo ohranitvi Bolnišnice Topolšica.

