Odkrili nov tip bolezni CJB, ki jo v človeku povzroča bolezen norih krav

Koliko je v resnici okuženih, ni jasno

19. januar 2017 ob 08:28

London - MMC RTV SLO/STA

Zdravniki z londonskega univerzitetnega kolidža so pri človeku odkrili novo obliko Creutzfeldt-Jakobove bolezni, ki jo povzroča tudi zaužitje okuženega mesa in ki je nevarna za širši krog ljudi.

"Pričakovati je mogoče nove primere," je ugotovitve strokovnjakov, objavljene v publikaciji New England Journal of Medicine, komentirala Inga Zerr z univerze v Göttingenu. New Scientist pa ob tem poroča, da bi lahko obstajala cela vrsta okuženih ljudi, ki so bili napačno diagnosticirani in bi se po 20 letih drugi val okužb že začel. A števila novih primerov po besedah Zerrove ni mogoče natančno napovedati, saj obstaja preveč nejasnih dejavnikov.

Creutzfeldt-Jakobovo bolezen (CJB) povzročajo beljakovine, imenovane prioni. Gre za napačno zvite beljakovine, ki se nalagajo v možganih in povzročajo različne vrste degenerativnih nevroloških bolezni, tudi Creutzfeldt-Jakobovo. Obstaja več tipov CJB-ja, med njimi tudi različica vCJB. Ta je povezana z zaužitjem okuženega mesa s t. i. boleznijo norih krav, ki so jo odkrili v 90. letih prejšnjega stoletja. Večino primerov so takrat odkrili v Veliki Britaniji, sočasno z izbruhom bolezni norih krav, navaja Wikipedija.

Ko napačno zviti prioni pridejo do možganov, sprožijo neke vrste smrtonosen učinek domin, saj se začnejo napačno zvijati tudi telesu lastni prioni, kar vodi v degeneracijo možganskega tkiva. Bolezen se vedno konča s smrtjo, cepiva ali zdravila zanjo ni.

Tip bolezni vCJB se je doslej pojavljal le pri ljudeh z določeno kombinacijo dedne zasnove. Gre za okoli 40 odstotkov prebivalstva. Zdaj pa je na Otoku za vCJB zbolel moški, ki je imel drugačno kombinacijo dedne zasnove. Ta pa je bolj razširjena, saj jo ima približno vsak drug človek.

A. Č.