Za obiskovalce velja priporočilo, naj si pred vstopom v bolniško sobo in po odhodu iz bolnišnice razkužijo roke, upoštevajo naj tudi higieno kašljanja in kihanja v zaprtih javnih prostorih. Foto: Pixabay Ukrepi so namenjeni zagotavljanju varnosti bolnikov in zaposlenih. Foto: BoBo

Omejitev obiskov tudi v Ljubljani in na Jesenicah. Obiskovalci, razkužujte roke!

Okužbe dihal in izbruhi črevesnih nalezljivih bolezni se vrstijo

10. januar 2018 ob 17:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Omejitve in prepovedi v slovenskih bolnišnicah se vrstijo še naprej - danes so se za ta ukrep odločili tudi v največji, v ljubljanskem kliničnem centru.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi okužbami omejili obiske na eno zdravo osebo med 15. in 17. uro. Ukrep je namenjen zagotavljanju varnosti bolnikov in zaposlenih, so sporočili.

Na tamkajšnjem kliničnem oddelku za kardiologijo interne klinike pa so obiske zaradi izbruha črevesne nalezljive bolezni popolnoma prepovedali. Ukrep bo veljal predvidoma do ponedeljka, 15. januarja.

Za sorodnike paliativnih bolnikov pa lahko lečeči zdravnik napiše posebno dovolilnico, ti obiski so omejeni na 30 minut in eno zdravo osebo. Svojci bolnikov se lahko za dodatne informacije obrnejo na dežurnega zdravnika, sporočajo iz kliničnega centra.

Enak ukrep z enakimi izjemami so sprejeli tudi na kliničnem oddelku za nefrologijo interne klinike.

Razkuževanje rok in previdnost pri kihanju ter kašljanju

Zaradi naraščanja okužb dihal in števila obolelih za sezonsko gripo je danes obiske omejil tudi Onkološki inštitut Ljubljana. Tako je obisk omejen na le eno osebo, ki mora biti tudi popolnoma zdrava, obisk pa lahko traja le pol ure, so sporočili z inštituta.

Ob tem obiskovalcem priporočajo, naj si pred vstopom v bolniško sobo in po odhodu iz bolnišnice razkužijo roke, upoštevajo naj tudi higieno kašljanja in kihanja v zaprtih javnih prostorih.

Na Jesenicah omejeno ali prepovedano

Podobno so zaradi pojava gripe in povečanega števila drugih virusnih obolenj delno omejili obiske na bolnišničnih oddelkih prav tako v jeseniški bolnišnici.

Na ginekološko-porodniškem oddelku je dovoljen obisk zdravega partnerja, na pediatričnem oddelku pa je ob otroku lahko prisoten en zdrav starš ali skrbnik.

Na internem in kirurškem oddelku ter na oddelku za zdravstveno nego so medtem obiski v celoti prepovedani.

Odprli oddelek za epidemije

Obiske so v preteklih dneh omejili tudi že v nekaterih drugih bolnišnicah. V Splošni bolnišnici Novo mesto so obiske prepovedali na vseh oddelkih, v slovenjgraški in šempetrski bolnišnici pa so jih omejili.

V Bolnici Petra Držaja v Ljubljani so prejšnji teden odprli oddelek za epidemije, ki je namenjen bolnikom, ki zaradi gripe ali drugih okužb dihal potrebujejo bolnišnično zdravljenje.

