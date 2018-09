Ocenite to novico!

Aktivnosti za ozaveščanje pred nevarnostmi kajenja v majhnih prostorih ob otrocih in mladostnikih

1. september 2018 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob začetku novega šolskega leta bodo v sodelovanju ministrstva za zdravje, Policije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), nevladnih organizacij in medijev potekale aktivnosti za ozaveščanje javnosti o prepovedi kajenja v vozilih ob prisotnosti otrok ter škodljivosti tega pasivnega kajenja, so sporočili z ministrstva za zdravje.

V tobačnem dimu je na stotine škodljivih snovi, med njimi jih 70 dokazano povzroča raka. Pasivno kajenje povečuje tveganje za razvoj koronarnih srčnih bolezni, možganske kapi, pljučnega raka ali drugih bolezni.

V majhnih prostorih, kot je denimo tudi vozilo, se je nemogoče izogniti vdihavanju tobačnega dima. Potrjeno je, da dolgotrajna izpostavljenost tobačnemu dimu lahko med pasivnimi kadilci privede do razvoja istih bolezni kot pri kadilcih. Pri tem je visokemu tveganju še posebej izpostavljeno zdravje dojenčkov in majhnih otrok.

Pasivno kajenje pušča posledice

Otroci, ki so pasivni kadilci, pogosteje obiščejo zdravnika, imajo slabše razvita pljuča, pogosteje zbolijo za pljučnico ali bronhitisom in imajo pogostejše zdravstvene zaplete. Pasivno kajenje lahko povzroči tudi nenadno smrt dojenčka, so navedli na ministrstvu.

Če kadimo in s tem škodimo sebi, to še ne opravičuje ogrožanja zdravja drugih. Kajenje v tako majhnem prostoru, kot je avtomobilska kabina ali drug zaprt prostor, privede do visokih ravni škodljivih snovi iz tobačnega dima. Zato prepovejmo kajenje v vozilu, tudi če je vključeno prezračevanje ali so odprta okna. Prav tako poskušajmo v največji mogoči meri zagotoviti, da nihče ne kadi v bližini naših otrok.

Policisti bodo delili letake

Policisti bodo tako v okviru akcije Začetek šolskega leta ves prihodnji teden oz. do nedelje nadzirali tudi kajenje tobačnih in povezanih izdelkov v vseh vozilih ob prisotnosti mladoletnih oseb ter voznike s pomočjo letakov ozaveščali o škodljivosti pasivnega kajenja v vozilu. Ministrstvo za zdravje bo v sodelovanju z NIJZ-jem, nevladnimi organizacijami in mediji v septembru ozaveščalo na družbenih omrežjih o škodljivosti pasivnega kajenja, posebej na Facebooku Slovenija piha 0,0, kjer vodi nagradno igro.

Letošnji akciji se je pridružil tudi Val 202, ki bo skozi vsebine v etru opozarjal na pasivno kajenje, in TV Slovenija z brezplačnimi objavami. Aktivnosti bodo izvajale tudi nevladne organizacije, s katerimi ministrstvo sodeluje pri varovanju in krepitvi zdravja, pa tudi Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) na področju varnosti v cestnem prometu, so še dodali na ministrstvu.