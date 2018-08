Pasivno kajenje v otroštvu povečuje možnosti za smrt zaradi pljučne bolezni v odrasli dobi

Še en v množici dokazov, da kajenje škoduje zdravju

19. avgust 2018 ob 12:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Možnosti, da odrasli nekadilci umrejo za posledicami hude pljučne bolezni, so večje, če so odraščali s starši, ki so kadili, kaže raziskava ameriških znanstvenikov.

Izpostavljenost cigaretnemu dimu deset ali več ur na teden poveča tveganje za smrt zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni za 42 odstotkov, za smrt zaradi ishemične srčne bolezni za 27 odstotkov, za smrt zaradi možganske kapi pa za 23 odstotkov v primerjavi s tistimi, ki so živeli z nekadilci, raziskavo prek britanskega BBC-ja povzema Slovenska tiskovna agencija.

Študijo, objavljeno v reviji American Journal of Preventive Medicine, so opravili na vzorcu 70.900 odraslih nekadilcev. Ti so odgovorili na vprašalnik o izpostavljenosti kajenju v otroštvu, nato pa so naslednjih 22 let spremljali njihovo zdravstveno stanje.

Znano je že, da pri otrocih kadilcev obstaja večje tveganje za astmo in počasnejši razvoj pljuč. Ta študija pa kaže, da se posledice izpostavljenosti kajenju v otroštvu poznajo tudi v odrasli dobi.

"To je prva študija, ki je potrdila povezanost med izpostavljenostjo kajenju in kronično obstruktivno pljučno boleznijo v srednjih letih ali kasneje," je povedal eden od avtorjev študije Ryan Diver. Otroci kadilcev lahko v odrasli dobi trpijo tudi za drugimi kroničnimi boleznimi. Gre za dodaten dokaz v podporo zmanjšanju pasivnega kajenja skozi celo življenje.

Aktivistka britanskega združenja Action on Smoking and Health Hazel Cheeseman je ob tem povedala, da "ta študija podpira naša prizadevanja, da se kadi zunaj in s tem zaščiti otroke". "Najboljši način za to pa je, da se opusti kajenje," je dejala. Zavzela se je tudi, da bi aktivnostim, ki spodbujajo k prenehanju kajenja, namenili več denarja, še poroča Slovenska tiskovna agencija.