Peticijo za odstop ministrice za zdravje je podpisalo več kot 8.000 ljudi

Podpise je zbiralo gibanje Skupaj naprej

6. marec 2018 ob 19:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je odgovorna za najslabši položaj pacienta od osamosvojitve dalje, meni Gibanje Skupaj naprej, ki je v slabih dveh tednih za njen odstop zbralo 8.000 podpisov.

Gibanje Skupaj naprej je zahtevo po takojšnjem in nepreklicnem odstopu ministrice objavilo v sredo, 21. februarja, peticijo je mogoče podpisati še do polnoči, do včeraj so zbrali že 8.081 podpisov.

"Želimo, da se vsi procesi do volitev ustavijo, na ministrstvu pa se opravljajo le tekoči posli," je za STA pojasnil predsednik gibanja Danijel Bešič Loredan in dodal, da je "vse, kar naj bi sprejeli še v tem mandatu, dokazano škodljivo, z že sprejetimi ukrepi pa zdravstvo tone vse globlje."

Nedostopnost zdravstvenih storitev

V gibanju opozarjajo, da se je dostopnost zdravstvenih storitev v zadnjih štirih letih drastično poslabšala. Število čakajočih na terapevtski poseg ali diagnostični postopek za 48 vrst zdravstvenih storitev se je od med letoma 2014 in 2018 povečalo za skoraj 60 odstotkov, od tega je nad dopustno čakalno dobo za skoraj 220 odstotkov bolnikov.

Bolnik po mnenju gibanja izgublja stik z družinskim zdravnikom, saj se je število napotitev s primarne na sekundarno raven zdravstvene obravnave v obdobju od leta 2013 do decembra 2017 povečalo za skoraj 150 odstotkov. Po drugi strani pa gibanje ministrstvu očita "uzakonitev kaznovanja" zdravnikov, saj je predvidelo določene sankcije za primere, kadar je bolnik domnevno neupravičeno napoten k specialistu oz. z neprimerno stopnjo nujnosti.

Shod čakajočih na specialista

Gibanje Skupaj naprej napoveduje tudi shod čakajočih v zdravstvu z napotnico, ki bo potekal pod sloganom "Vrnimo zdravstvo ljudem" in "Politika naj končno prevzame odgovornost za razmere v slovenskem zdravstvu". Kraj, čas in potek shoda bodo sporočili v petek.

La. Da.