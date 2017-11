Po Batmanu in Supermanu smo dobili še junake onkomane - moške, ki spregovorijo

Ustanovitev Slovenskega onkološkega društva za moške Onkoman

9. november 2017 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Star sem bil 24 let, kot sem kot profesionalni nogometaš, ki nikoli ni pil in kadil, tako rekoč z igrišča stopil na Onkološki inštitut," svojo zgodbo začne Jaka Jakopič.

Takrat mladi up Nogometnega kluba Domžale je sanjal o slovenski reprezentanci, nato pa je po diagnozi hodgkinov limfom oziroma rak limfatičnega sistema njegova realnost postala mesec dni preiskav, 15 kemoterapij, 32 obsevanj in zavedanje, da posledično obstaja 50 odstotkov možnosti, da ne bo več ploden.

Danes je ponosni očka treh hčerkic in podpredsednik novoustanovljenega društva Onkoman - prvega slovenskega onkološkega društva, namenjenega predvsem moškim.

"Tukaj smo z enim samim namenom - da bi pomagali tistim, ki so zdaj zunaj, da ne bodo prišli v situacijo, v kateri smo se znašli mi," je Jakopič pojasnil na današnji novinarski konferenci v prostorih Poligona na Tobačni.

Nad bolezen z nasmehom

Boj z rakom je bil tudi predsednik društva Gregor Pirc, ki je za rakom zbolel leta 1998. "Najbolj žalostno je bilo takrat to, da se nihče ni pogovarjal z mano," se spominja, kako je prvi pravi pogovor dočakal šele po treh mesecih, ko je z njim sedla njegova onkologinja.

Na teh temeljih je zrasla tudi ideja o društvu, namenjenem predvsem moškim. "Ker smo moški v osnovi zelo zaprti, velikokrat si ne upamo priznati, da nas je strah in da potrebujemo pomoč," pojasnjuje Pirc. Trije ustanovitelji so se spoznali v Društvu onkoloških bolnikov, nato pa se odločili, "da gredo na svoje in ponudijo tisto, česar še ni".

Pirc našteje tri poglavitne cilje novega društva. "Prvi je zagotovo ozaveščanje - da moški ne čakamo, ampak obiščemo zdravnika, ko je to potrebno," polaga na srce. Drugi cilj je nudenje psihološke pomoči: "Nasvet tistega, ki je to pot že prehodil," pojasnjuje sogovornik in ob tem poda anekdoto iz svoje bolniške sobe, v kateri so ležali štirje pacienti. Spominja se, kako so klepetali in se med sabo šalili, duh sproščenosti pa je zamrl takoj, ko so na obisk prišli svojci in prijatelji. "Nad bolezen je treba z nasmehom na obrazu," svetuje.

Tretji cilj društva pa je po Pirčevih besedah "sodelovanje pri zdravljenju največjega slovenskega pacienta ... zdravstva".

Junaki onkomani

Pirc nam pojasni tudi, kako so se odločili za ime društva. "Imamo Supermana, Batmana, Ironmana ... vsi so junaki. Onkomani so vsi, ki bodo spregovorili in priznali, da potrebujejo pomoč," razloži.

Spregovoril je tudi 71-letni Franc Hočevar, ki se je pravkar vrnil iz Himalaje, prihodnji mesec pa odhaja v Afriko. Pojasnil je, da tega občinstvu ni omenil zato, da bi se hvalil s svojimi podvigi, pač pa da bi jih opomnil, da diagnoza rak še ne pomeni smrti - sam je moral pred osmimi leti na operacijo, čakala so ga tudi obsevanja.

"Pogosto mačizem prevladuje nad tem, da bi poskrbeli za zdravje," je moške opomnil na pomen samopregledovanja in jih opozoril, naj ne odlašajo z obiskom zdravnika. V društvu zato poudarjajo, da rak ne sme biti tabu, in prav premikanje teh meja v glavah nameravajo doseči s "svojo drugačnostjo in provokativnostjo - v pozitivnem smislu".

Njihova prizadevanja so s svojo udeležbo na ustanovitveni novinarski konferenci že podprli tudi nekateri znani Slovenci - puščavski lisjak Miran Stanovnik, pevca Vili Resnik in Gušti ter medijska legenda Tone Fornezzi - Tof.

Za rakom prostate letno umre skoraj 400 Slovencev

Tudi izbrani datum dogodka ni naključen. November je namreč v zadnjih letih postal "movember" - mesec, v katerem si moški množično puščajo brke in tako poskušajo ozaveščati o moških zdravstvenih težavah, predvsem raku prostate in testisov.

Najpogostejša oblika raka pri moških v Sloveniji je rak prostate, sledi kožni rak, nato pa raka pljuč in črevesja. Med mladimi moškimi v starostni skupini od 18 do 35 let pa je pogost tudi rak mod - letno odkrijejo 100 novih primerov.

Po podatkih nacionalnega registra raka za obdobje 2010-2014 v povprečju za rakom prostate letno umre 376 Slovencev, 1.480 pa jih vsako leto na novo zboli. Ob koncu leta 2014 je imelo v državi rak prostate 11.133 moških.

Tina Hacler