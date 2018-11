Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v stiku s časom, česar za druge slovenske bolnišnice pri Oštru ne morejo zapisati. Foto: Radio Koper Dodaj v

Podatke o ortopedskih vsadkih ima večina bolnišnic le na papirju

Operacija Vsadki: Nadzor nad prometom z medicinskimi pripomočki je nezadosten

26. november 2018 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ortopedska bolnišnica Valdoltra ima edina v Sloveniji vzorno urejene in digitalizirane evidence o vsadkih, vse druge bolnišnice pa te vodijo zgolj na papirju.

Skupno 250 novinarjev iz 36 držav, tudi iz Slovenije, je v mednarodnem raziskovalnem projektu, imenovanem Operacija Vsadki (Implant Files), ugotovilo, da je nadzor nad prometom z medicinskimi pripomočki v Sloveniji in Evropi nezadosten. Med drugim so ugotovili, da ima Ortopedska bolnišnica Valdoltra edina v Sloveniji urejene informacije o vsadkih, ki jih vgrajujejo – predvsem umetne kolke in kolena, pojasnjujeta Anuška Delić in Maja Čakarić iz uredništva Oštro.



Ortopedska bolnišnica Valdoltra je lani po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije opravila slabo četrtino vseh operacij menjave kolkov in slabo tretjino menjav kolen v Sloveniji. Podatke pa so začeli digitalizirati že konec 90. let, medtem ko je interni register artroplastike zasnovala leta 2002. Za Valdoltro sicer statistični podatki kažejo, da med večino operacij kolkov in kolen niso imeli zapletov.

Novinarki opozarjata, da v Sloveniji sploh nimamo javnega registra medicinskih pripomočkov, v katerem bi lahko bolniki, stroka ali splošna javnost pridobili verodostojne informacije o zapletih s pripomočki, ki jih uporabljajo. "Vse bolnišnice v Sloveniji, ki vgrajujejo različne sklepne proteze, namreč podatke o vgrajenih vsadkih vodijo zgolj na papirju. V zvezkih," sta izpostavili. Prav tako le na papirju obrazce o vgrajenih protezah hranijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

