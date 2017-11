Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Priznani ginekolog je bil motor gradnje nove porodnišnice. Foto: BoBo Dodaj v

Poslovil se je priznani ginekolog Vasilij Matko Cerar

Leta 1984 je položil tudi temeljni kamen porodnišnice

23. november 2017 ob 22:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Umrl je Vasilij Matko Cerar, eden najbolj znanih slovenskih ginekologov in porodničarjev, ki je bil med drugim tudi glavni pobudnik za gradnjo nove ljubljanske porodnišnice.

Leta 1984 je položil tudi temeljni kamen porodnišnice, ki je bila s pomočjo samoprispevkov Ljubljančanov odprta leta 1986.

Med letoma 1987 in 1991 je bil strokovni direktor ginekološke klinike. Poleg strokovnega dela se je udejstvoval tudi politično in je bil med letoma 1998 in 2002 član mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Za družbeno angažirano delo v zdravstveni politiki je leta 2011 prejel nagrado mesta Ljubljana. Umrl je v 72. letu starosti.

Vseskozi je bil tudi močno navzoč v medijih, bodisi kot intervjuvanec ali samostojen pisec, še navaja časnik Delo.

K. T.