Posredniki pri poslu z izolsko bolnišnico naj bi zaslužili več kot četrt milijona evrov

12. januar 2017 ob 11:56

Izola - MMC RTV SLO/STA

Okrožno državno tožilstvo v Kopru je vložilo obtožbo zaradi storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, ki naj bi ga zagrešil nekdanji direktor Splošne bolnišnice Izola.

Jani Dernič, ki je izolsko bolnišnico (SBI) vodil v času, ko so se zgodila očitana dejanja, je dejal, da zavrača kakršne koli očitke. "V postopku, ki bo sledil, bomo z argumenti zanesljivo zavrgli vse navedbe, ki so zapisane," je dejal. Dodatne izjave pa bo lahko posredoval, ko bo zadeva končana, je še povedal.

Nekdanjemu direktorju tožilstvo očita, da je pri oddaji storitve zunanje sterilizacije za potrebe SBI-ja naročilo oddal družbi, ki jo obvladujejo posamezniki, s katerimi je bil vnaprej tako dogovorjen, četudi je vedel, da je ta družba zgolj posrednik in ne dejanski izvajalec sterilizacije.

Po očitkih iz obtožbe naj bi to storil tako, da je v nasprotju z določili zakona o javnem naročanju zbiral ponudbe od družb, ki so bile med sabo poslovno in lastniško povezane preko svojih ustanoviteljev, njihove kontakte pa je bolnišnici posredovala družba, ki je bila nazadnje izbrana za opravljanje sterilizacije.

Glede na samo vrednost posla SBI ne bi smela zbirati ponudb, temveč bi morala javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil. Na ta način bi se za posel lahko potegoval vsak zainteresirani ponudnik. Cena, ki jo je bolnišnica plačala posrednikom, s katerimi se je dogovorila za posel, je bila za skoraj polovico višja od tiste, ki jo je za sterilizacijo računala družba iz Italije, ki je dejansko izvajala sterilizacijo.

SBI je za sterilizacijo plačala 591.096 evrov, od tega je posredniška družba zaslužila 261.212 evrov. SBI je s pomočjo zbiranja ponudb oddala tudi storitev prevoza materiala za zunanjo sterilizacijo.

Trije soobtoženi

Obtožba je bila vložena tudi zoper dva posameznika, s katerima se je nekdanji direktor dogovarjal za posle, ter zoper uslužbenko SBI, ki je sodelovala pri zbiranju ponudb. Vsem trem je očitana storitev kaznivega dejanja pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja, so še sporočili z vrhovnega državnega tožilstva.

