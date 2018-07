Približno 56 milijonov ljudi ne ve, da so okuženi z virusom hepatitisa C

Svetovni dan hepatitisa.

24. julij 2018 ob 09:03,

zadnji poseg: 24. julij 2018 ob 09:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na Infekcijski kliniki v Ljubljani potekajo pred svetovnim dnem hepatitisa, 28. julija, brezplačna in anonimna testiranja na virus hepatitisa C . Brezplačno testiranje so v Sloveniji začeli leta 2007 in okužbe do zdaj odkrili pri skoraj dveh odstotkih testiranih.

Svetovni dan hepatitisa letos poteka pod geslom Poiščimo manjkajoče milijone, z brezplačnim testiranjem, ki poteka danes in jutri popoldne, pa zdravstvena stroka išče milijone okuženih oseb s tem virusom. Kar 234 milijonov jih še ne ve, da so okuženi z virusom hepatitisa B, poiskati pa je treba še 56 milijonov ljudi, okuženih z virusom hepatitisa C.

Brezplačno testiranje so v Sloveniji začeli leta 2007 in okužbe do zdaj odkrili pri skoraj dveh odstotkih testiranih. Hepatitisu C so najbolj izpostavljeni prejemniki transfuzije pred letom 1993, osebe, ki si vbrizgavajo ali njuhajo mamila, tisti, ki so izpostavljeni neprofesionalni tetovaži, ter zdravstveni delavci pri naključnem vbodu z okuženo krvjo.

Posledice okužbe po več desetletjih

Doktorica Mojca Matičič z ljubljanske infekcijske klinike ob tem navaja, da je leta 2017 skoraj petina okuženih navedla, da je prejela transfuzijo krvi pred letom 1993, in se ob tem sprašuje, zakaj jih v teh skoraj 25 letih ni nihče testiral.

Posledice virusa se lahko pokažejo šele po 30 ali celo 40 letih po okužbi. Zato ima pri odkrivanju okužbe pomembno vlogo osebni zdravnik, saj mora biti s pacienti popolnoma odkrit oziroma, kot opozarja Mojca Matičič: "Ali boste 58-letno ravnateljico gimnazije, ki je babica z dvema vnukoma, ob nenadnem pojavu nekih sprememb na koži, ki lahko kažejo na hepatitis C, povprašali, ali si je kdaj vbrizgavala mamila ali pa jih snifala? To je skoraj utopija, a ne? Ampak vendarle se je izkazalo ravno to, da se je gospa okužila v svojih študentskih letih."

Danes in jutri med 14. in 18. uro se lahko brez napotnice testirate na infekcijski kliniki v Ljubljani. Poleg tega so na kliniki mogoča brezplačna testiranja tudi vsak ponedeljek med 12. in 14. uro.

Urška Valjavec, Radio Slovenija