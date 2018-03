Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Še pred dnevi se je zdelo, da je projekt izgradnje ptujskega urgentnega centra obstal na mrtvi točki, a se očitno premika naprej. Foto: Radio Maribor/MMC RTVSLO Dodaj v

Ptujski urgentni center korak bližje k izgradnji

Ministrstvi za zdravje in finance našli rešitev za zagotovitev manjkajočih sredstev

21. marec 2018 ob 13:17

Ptuj - MMC RTV SLO

Soglasje vlade za gradnjo ptujskega urgentnega centra bo podano takoj, ko občini Podlehnik in Destrnik posredujeta svoji pogodbi o sofinanciranju. Manjkajočih 640 tisoč evrov pa bo država zagotovila leta 2020.

e pred dnevi se je zdelo, da je projekt izgradnje ptujskega urgentnega centra obstal na mrtvi točki, a se očitno premika naprej. Občine spodnjega Podravja (z izjemo Podlehnika in Destrnika) so namreč že zagotovile sklepe o sofinanciranju projekta, vlada pa bo po besedah ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc sklep o začetku projekta potrdila takoj, ko ministrstvo prejme še manjkajoča zagotovila občin.

"Verjamem, da se bosta občini potrudili, da dobimo še dve pogodbi, potem bomo lahko zadevo zaprli, pripravili sklep in šli z novelacijo projekta na vlado. Dejstvo pa je, da ob vseh zbranih sredstvih lokalnih skupnosti, gospodarstva in deleža bolnišnice bo zdaj ministrstvo za zdravje moralo najti še manjkajoči del sredstev v višini 640 tisoč evrov", pojasnjuje ministrica.

To pomeni, da je propadla zamisel, da bi del investicije krili s transakcijo med ptujsko bolnišnico in domom za upokojence. Da zamenjava zemljišča med bolnišnico in domom ni mogoča, poudarja ministrica Celarčeva, čeprav je bilo v preteklosti mogoče slišati več obljub, da je takšna menjava možna. Ta zaplet bo očitno rešila država, saj je ministrica za finance Mateja Vraničar Erman na seji državnega zbora zagotovila, da bodo sredstva zagotovili v proračunu za leto 2020.

"Ta sredstva se bodo potrebovala šele v letu 2020. In glede na to, da proračun za to leto še ni sprejet, smo ta znesek evidentirali kot potrebna investicijska sredstva na ministrstvu za zdravje in se bodo tako zagotovila", obljublja Ermanova.

Da gre za premik na bolje, je danes ocenil tudi ptujski (sicer nepovezani) poslanec Andrej Čuš, ki je s poslanskim vprašanjem tudi dosegel prej navedena pojasnila. "Kljub črnim obetom je izplen aktivnosti pozitiven. Tudi birokrati iz ministrstva za finance so ugotovili, da Ptuj potrebuje urgentni center. Sicer je bilo v preteklosti nekaj očitnega zavajanja, ko so nam trdili, da je menjava zemljišč možna, a najpomembnejše je zdaj, da gre projekt naprej", svoje videnje razlaga Čuš.

Zelo zadovoljni s takšnim razvojem so tudi v ptujski splošni bolnišnici. "Smo glede na izjave zadovoljni, ker smo dejansko štiri leta capljali na mestu, pa delali korak naprej in dva nazaj. Pogoji so se vseskozi spreminjali, mi smo jih izpolnjevali, pa so se pojavljali novi. Zdaj te zadnje informacije pa so za bolnišnico zelo dobrodošle, računamo, da zadeva prihodnji teden steče naprej in se pristopi k pripravi razpisne dokumentacije", je optimističen Aleksander Voda.

Gradbeno dovoljenje za urgentni center je bilo sicer izdano že pred štirimi leti in nato lani podaljšano, tako Voda kot Čuš pa upata, da bodo dela stekla najkasneje jeseni. Ob tem dodajmo, da občina Podlehnik proračun in posledično sklep o sofinanciranju urgentnega centra potrjuje danes, Destrnik o tem odloča jutri.

Daniel Poslek, Radio Slovenija