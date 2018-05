Razmere v slovenskih domovih za starejše so kritične. Kako ravnajo v Avstriji?

Kako za starejše poskrbijo na Dunaju?

4. maj 2018 ob 21:36

Ena izmed pomembnih predvolilnih tem bo zagotovo tudi skrb za starejše. Razmere v domovih za starejše so že nekaj časa kritične, saj primanjkuje postelj, na sprejem v dom pa se čaka tudi leta.

Na zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi ga potrebovali že včeraj, še kar čakamo, pri sprejemu zakona je spodletelo tudi vladi Mira Cerarja. Preverili smo, kako je za starejše poskrbljeno na Dunaju, in se odpravili v enega izmed stanovanjskih domov ter ugotovili, da čakalnih vrst za mesto v oskrbovanem stanovanju ni, oskrba pa je ne glede na socialni položaj dostopna vsem upokojencem.

79-letna Alice Raidl se je z možem že pred devetimi leti preselila v oskrbovano stanovanje, v eno izmed 30 stavb stanovanjskih domov za starejše na Dunaju. Tako sta se odločila, ker nista želela biti v breme svojim otrokom. "Pri mojih in pri moževih starših so se pojavile težave, ko so se postarali. Njihovi sinovi in hčerke smo bili zaposleni, zato nismo vedeli, kaj storiti z njimi," je pojasnila Raidlova.

Ker sta z možem še precej vitalna, ne potrebujeta nobene nege, v domu poskrbijo le za čiščenje stanovanja in prehrano. To stane 58 evrov na dan na osebo. To je najnižja stopnja oskrbe, glede na to, koliko pomoči nekdo potrebuje, obstaja sedemstopenjska lestvica.

Od 58 do 166 evrov na dan

"Ti ostareli živijo v svojem stanovanju, vendar so dementni, zato so upravičeni do nege tretje stopnje. To pomeni, da imajo vse dni v tednu dodatno pomoč na domu. Za to doplačajo 126 evrov na dan," je pojasnila Gabriele Graumann, direktorica dunajskih stanovanjskih domov za starejše. V sobah, kjer stanovalcem nudijo 24-urno oskrbo, pa so nastanjeni paliativni bolniki ali bolniki po možganski kapi. In ti plačujejo največ, kar 166 evrov na dan.

Tisoč evrov višja avstrijska pokojnina

Pokojnine so v Avstriji višje kot v Sloveniji, povprečna starostna pokojnina znaša 1.635 evrov bruto, slovenska tisoč evrov manj. Za življenje v domu oz. oskrbovanem stanovanju sami prispevajo 80 odstotkov svojih prihodkov in dodatka za nego, ki jim ga da država in znaša od 157 do 1.688 evrov, odvisno od tega, koliko nege potrebujejo.

"Ne, vsi ostareli si tega ne morejo privoščiti. Pri njih mesto Dunaj doplača razliko med stroški nege in njihovimi prihodki," je navedla Graumannova. "Z možem imava dve pokojnini, zato lažje plačujeva dom. Toda tudi ljudje, ki prejemajo le eno pokojnino, so upravičeni do nastanitve v domu za ostarele," pa je dejala 79-letna stanovalka v domu za starejše Raidlova.

Odkar od prvega januarja letos država ne more več poseči v premoženje posameznika po njegovi smrti, se je zanimanje za nastanitev v javnih stanovanjskih domovih povečalo za okoli 40 odstotkov, a za zdaj je prostora še dovolj, v nujnih primerih najdejo prosto mesto tudi v enem dnevu.

