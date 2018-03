Rdeči baloni za otroke z redkimi boleznimi

Četrti pohod ob mednarodnem dnevu redkih bolezni

3. marec 2018 ob 15:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Zavod 13 iz Maribora je ob mednarodnem dnevu redkih bolezni v 12 mestih po Sloveniji organiziral vseslovenski pohod z rdečimi baloni. Rdeči baloni so simbolično povezali 1.500 ljudi.

Četrti pohod ob mednarodnem dnevu redkih bolezni opozarja, kako smo v sprejemanju drugačnih otrok še vedno zadržani, neozaveščeni in pogosto tudi v stiski, ker ne vemo, kako se o tem pogovarjati in kako pomagati.

"Rdečim balonom uspe povezati celotno Slovenijo. Otroci, ki niso povsem takšni, kot bi morali biti, njihove hibe in nemoči, povežejo celotno družbo, celotno Slovenijo in tako dobijo tisto mesto, ki jim pripada," je za Radio Slovenija povedala direktorica Zavoda 13 Petra Greiner.

Pohod je potekal poleg Maribora še v Ljubljani, na Ptuju, v Ljutomeru, Celju, Radljah ob Dravi, Novem mestu, Kranju, Novi Gorici, Kamniku, Ajdovščini in Trbovljah.

Redke bolezni so večinoma genetskega izvora. Pogosto so kronične, napredujoče in degenerativne ter imajo težke posledice za obolele. Pogosto so neozdravljive. Prizadenejo pet ali manj ljudi na 10.000 prebivalcev. Dan zaznamovanja redkih bolezni je 29. februar, v letih, ki niso prestopna, pa 28. februar.

G. C.