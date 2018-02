Šabeder želi graditi zaupanje v UKC Ljubljana

15. februar 2018 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novoimenovani generalni direktor UKC-ja Ljubljana Aleš Šabeder si je kot prioritete postavil graditev zaupanja bolnikov, ureditev področja informatike ter učinkovitejšo in boljšo organizacijo dela v UKC-ju.

Cilj je izboljšanje poslovanja zavoda, a sanacija ne bo v celoti izpeljana letos, pravi Šabeder. Med nujnimi ukrepi so ureditev razmer na otroški kardiokirurgiji in intenzivni terapiji, priprava finančnega načrta in izvedba enkratnega dodatnega programa. Ta se bo letos začel izvajati že v februarju, tako da novi direktor verjame, da ga lahko v celoti izpolnijo.

Še več nabav mimo pravil?

Ena izmed ključnih prioritet je po njegovih besedah priprava odgovora na revizijsko poročilo Računskega sodišča glede kupovanja medicinskega materiala in opreme mimo pravil javnega naročanja v letih 2014 in 2015. Takoj po objavi revizijskega poročila so po njegovih besedah sprožili notranjo revizijo nakupov materiala v letih 2016 in 2017. "Negativni trend se je še poslabšal. To je eno večjih žarišč," je razkril.

Šabeder je po novem letu povzel vodenje največje bolnišnice v državi kot vršilec dolžnosti direktorja, v sredo pa ga je svet zavoda imenoval za direktorja s polnim mandatom. V tem času je obiskal klinike in klinične oddelke in se skupaj s celotnim vodstvom poskušal v kratkem času seznaniti z vsemi perečimi zadevami.

