Po Kordičevih besedah gre za minimalen poseg v telo, s katerim so odstranili tumorsko tvorbo. Foto: UKC Ljubljana Dodaj v

Slovenski kirurgi prvič otroku laparoskopsko odstranili tumor nadledvičnice

Otrok je že v domači oskrbi

6. december 2018 ob 13:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po večletnem nabiranju izkušenj z laparoskopskimi operacijami so v UKC-ju Ljubljana zdaj prvič to operacijo uspešno izvedli tudi pri triletnem otroku, ki so mu odstranili tumor nadledvičnice.

Poseg sta pred dnevi na kirurški kliniki UKC-ja Ljubljana opravila Simon Hawlina s kliničnega oddelka za urologijo kot glavni operater in Robert Kordič, ki je vodja oddelka za otroško kirurgijo na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo. Pri odraslih so ti posegi standard, pri otrocih pa je potrebna veliko večja natančnost. Vse vitalne strukture so namreč manjše, so pojasnili v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru (UKC).

Operacija je po Hawlinovih besedah potekala brez zapletov in je rezultat zelo dobrega timskega dela kirurgov in instrumentark, ki kirurgu pripravijo primerne instrumente za tovrstne posege. S takšno operacijo je poseg v telo minimalen, pojasnjuje Kodrič, okrevanje pa praviloma hitrejše. Pred operacijo je vso diagnostiko otroka in pripravo načrtoval lečeči pediater endokrinolog, ki je tudi zaslužen za to, da je bila tvorba hitro odkrita, je poudaril.

Gre sicer za zelo redko diagnozo v tej starosti. Otrok, ki je bil že dva dni po posegu v domači oskrbi, ima na trebuhu le štiri točkaste ranice. Tako pričakujejo, da bo imel normalno kakovost življenja, še dodajajo v UKC-ju Ljubljana.

A. S.