So koncesije "težka lesena cokla" razvoja zdravstva?

Zdravniške organizacije pozivajo k spremembam

12. april 2018 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Spremembe v zdravstvenem sistemu so nujne, a oblikovane morajo biti skupaj z zdravništvom, ki najbolje pozna zdravstveni sistem in ve, kako ga izboljšati, so opozorili v zdravniških organizacijah.

Predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin je bil kritičen do tega, da se je na srečanju oz. forumu Koordinacije zdravniških organizacij o pogledih zdravnikov na aktualne težave zdravstva pojavila le predsednica ene stranke, to je Alenka Bratušek. Poleg nje je od politikov na srečanje prišla zgolj še poslanka SD-ja Bojana Muršič.

"Vem, da imajo politiki pred volitvami veliko dela, ker morajo spet 'nategniti' slovenski narod," je izjavil Kuštrin in dodal, da bodo verjetno vsi obljubljali dostopno zdravstvo in univerzalno košarico pravic. "Govorili bodo o javnem zdravstvu, ki je po krivdi sistema nedostopno. Dobro javno zdravstvo imamo predvsem zaradi zaposlenih, ki delajo na etični pogon," je dejal. Po njegovih besedah zdravnikom ni vseeno in ne morejo biti tiho, ker ne morejo biti "politično upogljivi", pač pa so zavezani k napredku medicine in Hipokratu.

Kritičen je bil do vlade, ki opravlja tekoče posle, in ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc. Po njegovem mnenju je sicer naredila nekaj popravkov v sistemu in nekatere škodljive spremembe, kot je denimo omejitev dela zdravnikov pri drugih delodajalcih. Po njegovem mnenju je to strel v koleno glede na to, da je potreb po zdravstvenih storitvah toliko, da jih ne morejo opraviti vsi zdravniki v Sloveniji skupaj.

Reorganizacija in novi obračunski modeli

Predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik pa je opozorila, da reorganizacija in novi obračunski modeli ne morejo skrajšati čakalnih vrst. V zbornici pa se sprašujejo, kako naj zdravniki z manj delovnimi urami opravijo več storitev, da bi skrajšali čakalne dobe. Javni zavodi namreč ne dobijo dodatnega denarja za dodatne storitve, delo pri drugih delodajalcih pa se prepoveduje, je izjavila.

Odkar je predsednica zbornice, politika izriva zdravnike iz odločevalskih procesov, je dejala. "Želimo sodelovati pri izboljšanju zdravstvenega sistema. Številni predlogi so bili posredovani po vseh poteh na ministrstvo za zdravje, a nas niso upoštevali," je opozorila in dodala, da zato tudi pripravljajo ustavno pritožbo na določene zdravstvene zakone. Od prihodnje vlade tako pričakuje, da jih bodo vključili v pripravo zdravstvene zakonodaje.

Opozorila je tudi na povečanje nasilja nad zdravstvenimi delavci. Zato so poslali ministrstvu predlog, da bi v zakonodajo vključili člen o prepovedi nasilja nad zdravstvenimi delavci, a tudi s tem niso uspeli.

V zdravstveno blagajno dodaten denar

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je koalicijo seznanila, da v zdravstveni blagajni letos pričakujejo dodatna sredstva. Po navedbah zdravstvene ministrice Kolar Celarc bo kapnilo dodatnih 31 milijonov evrov, in sicer zaradi prihrankov v zdravstveni blagajni v prvih mesecih in zaradi višjih prihodkov.

.

Po besedah ministrice sicer še razmišljajo, kako bi te prihranke in načrtovane prihodke lahko porabili v zdravstvenem sistemu, bodisi za skrajševanje čakalnih dob bodisi za plačilo tistih programov, ki so zdaj okrnjeni.





Koncesije kot "težka lesena cokla"

Predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Igor Dovnik pa meni, da so "koncesije težka lesena cokla razvoja slovenskega zdravstva". Po njegovem mnenju bi bilo treba koncesije ukiniti, tako da bi lahko bolnik izbiral izvajalca in bi mu denar tudi sledil. "Možnost izbire je pravica in potreba, ki je najbolj demokratična," je dejal.

Dovnik je proti monopolu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije nad upravljanjem sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razporejanje sredstev po sistemu splošnega dogovora pa je zanj netransparentno. "Nič, kar je vlada sprejela v tem mandatu, ni spremenilo težav, ki pestijo zdravstveni sistem v zadnjih 25 letih," je še pojasnil in dodal, da ni treba odkrivati tople vode, pač pa pogledati evropske sisteme, ki delujejo, in jih prenesti v Slovenijo.

G. K.