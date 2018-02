Starša vložila milijonsko tožbo proti kranjski porodnišnici

Na kranjskem sodišču se je začela obravnava milijonske tožbe

28. februar 2018 ob 20:16

Kranj - MMC RTV SLO

Kranjsko sodišče je začelo obravnavo milijon evrov vredne tožbe, ki sta jo proti Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj vložila starša deklice, ki je zaradi zapletov pri porodu utrpela hude posledice.

Izvedensko mnenje, ki sta ga starša sama plačala, kaže na več strokovnih napak pri porodu, pojasnjuje družinski odvetnik Aljoša Ravnikar. V porodnišnici naj ne bi opravili potrebnih preiskav, osebje pa naj bi zamudilo pri porodu, zato se je deklica sedem ur dušila in se rodila s cerebralno paralizo in epilepsijo. Pri štirih letih ne more sama hoditi, sedeti in jesti. Starša menita, da je šlo za zdravniško napako, zato tožita tako Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj kot tudi kranjsko enoto Zavarovalnice Triglav.

Družina se pred vložitvijo tožbe s kranjsko porodnišnico ni uspela dogovoriti za odškodnino, v bolnišnici namreč vztrajajo, da ni prišlo na napake. "Šlo je namreč za nesrečen primer, ki bi se zgodil in končal na enak način in z enako nesrečnim izidom v kateri koli porodnišnici in s katerim koli porodničarjem in babico. Od osebja BGP-ja Kranj ni bila storjena nobena strokovna napaka, kar je potrdil tudi zunanji nadzor Zdravniške zbornice Slovenije," je poudarila v. d. direktorice bolnišnice Polona Podnar in dodala, da osebje sočustvuje s starši deklice, odgovornosti za njeno stanje pa ne more prevzeti.

Starša porodnišnici ne prizanašata

Starša, ki sta prepričana o nasprotnem, zahtevata odškodnino v znesku 600 povprečnih plač, za vsakega izmed staršev 60.000 evrov odškodnine za duševne bolečine, tri različne rente, in sicer za izgubljeni prihodek v znesku povprečne plače, za strokovno pomoč, ki jo deklica potrebuje, v znesku 2.500 evrov na mesec, ter za potrebne prilagoditve v stanovanju in avtomobilu v znesku 700 evrov na mesec.

Če bi sodišče presodilo v korist staršev, bi bilo to za kranjsko porodnišnico, ki se je z državno pomočjo komaj izkopala iz dolgotrajnih finančnih težav, uničujoče, je dejala v. d. direktorice Podnarjeva.

Sodnica Irena Ahačič je odločila, da bo sodišče najprej odločalo o pravnem temelju tožbenega zahtevka in nato o višini odškodnine, ki jo je sodišče ocenilo na okoli milijon evrov. Sodišče bo imenovalo sodna izvedenca rentgenologije ter ginekologije in porodništva, ki bosta pridobila vso potrebno zdravniško dokumentacijo. Sodni izvedenec za ginekologijo in porodništvo pa bo sodeloval tudi kot pomočnik sodišča.

Postojnska porodnišnica plačala 900.000 evrov odškodnine

Gre za le enega izmed primerov domnevnih zdravniških napak pri porodih v slovenskih bolnišnicah, ki še čakajo, ali pa so že dobili epilog na sodišču. Lani je koprsko višje sodišče po devetih letih razsodilo, da mora Bolnišnica Postojna družini iz Nove Gorice zaradi zapleta pri porodu, pri katerem je novorojenček dobil trajne poškodbe možganov, izplačati odškodnino v vrednosti okoli 900.000 evrov, kar je do zdaj najvišja odškodnina v Sloveniji za zaplet pri porodu.

La. Da.