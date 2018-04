Študenti častijo pol litra krvi

Sodelujejo vse tri javne univerze

9. april 2018 ob 08:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pod okriljem Študentske organizacije Slovenije aprila po vsej Sloveniji poteka tradicionalna študentska krvodajalska akcija Častim pol litra.

Prvi bodo akcijo začeli v Mariboru, in sicer v ponedeljek, 9. aprila, od 9. do 14. ure v Študentskem kulturno-prireditvenem centru ŠTUK ter v torek od 9. do 15. ure v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Za prijavljene študente bo v Mariboru organiziran brezplačen prevoz do prostorov, kjer bo akcija potekala, so sporočili iz mariborske študentske organizacije.

V Ljubljani bo kri mogoče darovati v torek od 7. do 14. ure in v sredo od 7. do 15. ure v prostorih Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana, so zapisali v ljubljanski študentski organizaciji.

V akciji pa bodo lahko sodelovali tudi primorski študentje. V Splošni bolnišnici Izola bo od torka do četrtka krvodajalska akcija potekala od 7.30 do 11. ure. Tudi na Primorskem bo za vse prijavljene študente organiziran prevoz iz Kopra, v sredo in četrtek pa tudi iz Portoroža, so sporočili iz Študentske organizacije Univerze na Primorskem.

Vsi prijavljeni študentje bodo prejeli malico in simbolično darilo, so še sporočili iz študentskih organizacij.

Številni sodelujoči klubi

Akciji so se pridružili tudi številni slovenski študentski klubi. V določenih terminih v aprilu jo bodo organizirali tudi Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, Klub študentov Ilirska Bistrica, Klub jeseniških študentov, tudi Klub goriških študentov, Ribniški študentski klub ter posavski, ptujski, trboveljski in radovljiški študentje. Akciji so se pridružili tudi študentje iz Kranja, Žalca, Dravske doline, iz Sevnice, Slovenske Bistrice in Študentski klub GROŠ.

Študentska organizacija Slovenije vsako leto izvede dve krvodajalski akciji, eno spomladi in drugo jeseni, uspeh akcije pa je vsako leto večji, so sporočili s ŠOS-a. Na zadnji jesenski akciji je kri darovalo 1.594 študentov v 17 krajih po Sloveniji.