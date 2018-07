Svetovni dan hepatitisa: najbolj ogroženi odvisniki in zaporniki

V Sloveniji s hepatitisom C okuženih najmanj 10.000 ljudi

28. julij 2018 ob 12:36

Ženeva/Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob svetovnem dnevu hepatitisov opozarja na pomen testiranja, saj lahko pravočasno zdravljenje hepatitisov B in C rešuje življenja.

Hepatitis C je ozdravljiv, hepatitis B pa je mogoče dobro obvladovati oz. se cepiti proti okužbi, so ob svetovnem dnevu hepatitisov izpostavili na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Oba se prenašata z izpostavljenostjo okuženi krvi, z nezaščitenimi spolnimi odnosi z okuženimi in z okužene matere na novorojenca.

Verjetnost okužbe s hepatitisom C je večja pri tistih, ki so pred letom 1993 dobili transfuzijo krvi ali krvnih pripravkov, pri tistih, ki si droge vbrizgavajo ali jih njuhajo, pri osebah, ki so jim tetovažo ali piercing, torej prebadanje kože, izvedli neprofesionalno, pri zdravstvenih delavcih ter hemodializnih bolnikih in bolnikih po transplantaciji v obdobju pred uvedbo zaščitnih ukrepov.

Nezdravljeni kronični hepatitis C pri približno 20 odstotkih bolnikov v od 20 do 25 letih privede do jetrne ciroze. Osebe z virusom hepatitisa C in cirozo jeter imajo 20-krat večje tveganje za razvoj raka na jetrih. Od dneva postavitve diagnoze jetrne ciroze v desetih letih umre od tretjine do dve tretjini bolnikov.

Najbolj na udaru odvisniki in zaporniki

Izvršni direktor Urada Združenih narodov (ZN) za boj proti drogam in kriminalu Jurij Fedotov pa se je v izjavi ob svetovnem dnevu osredotočil na odvisnike in zapornike. "V svetu vsaka druga oseba, ki si vbrizgava droge, živi s hepatitisom C," je spomnil. Pri ženskah, ki si vbrizgavajo droge, je tveganje za okužbo 38 odstotkov večje kot pri moških. Hepatitis B pa ima 7,5 odstotka ljudi, ki si vbrizgavajo droge, je še pojasnil.

Problematika se po njegovih besedah še poveča v zaporih, kjer denimo uporabljajo okužen pribor, večja pa so tudi druga tveganja, denimo zaradi nestrokovnega tetoviranja in prebadanja kože.

Preventivni ukrepi

Brez ustreznih ukrepov bodo milijoni okuženih še naprej izgubljeni in brez možnosti, da pridejo do zdravil, je posvaril. Urad ZN-a bo po njegovih zagotovilih še naprej sodeloval z državami članicami, partnerji ZN-a in civilno družbo, da bi preprečevali okužbe in končno izkoreninili hepatitisa B in C med tistimi, ki si droge vbrizgavajo, in med zaporniki.

V Sloveniji je po navedbah Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja okuženih s hepatitisom C najmanj 10.000 ljudi. Na svetu pa je kronično okuženih s tem virusom od 130 do 170 milijonov ljudi. Vsako leto se jih na novo okuži od tri do štiri milijone.

G. K.