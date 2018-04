Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Tožilstvo ja zavrglo ovadbo proti nekdanjemu zdravstvenemu ministru. Foto: BoBo Sorodne novice Ministrstvo za zdravje kazensko ovadilo nekdanjega ministra Tomaža Gantarja Dodaj v

Tožilstvo zavrnilo ovadbo proti nekdanjemu zdravstvenemu ministru Gantarju

Ovadbo je vložilo ministrstvo za zdravje

16. april 2018 ob 14:52,

zadnji poseg: 16. april 2018 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji minister za zdravje in poslanec DeSUS-a Tomaž Gantar je sporočil, da je okrožno tožilstvo zavrglo ovadbo, ki jo je proti njemu zaradi domnevno nezakonitega podeljevanja koncesij v času njegovega ministrovanja pred več kot letom dni vložilo ministrstvo za zdravje.

Tomaž Gantar je ob tem ponovil, da so ves čas delali v skladu z zakonom, tudi pri podeljevanju koncesij. Ovadba je bila po njegovem mnenju zavržena na podlagi zaslišanj.

"Tudi jaz sem bil zaslišan na Generalni policijski upravi na podlagi dokumentacije. To je po mojem mnenju pričakovana odločitev glede na to, da zakonodaja, po kateri smo mi delali, ni terjala javnih razpisov za podeljevanje koncesij," je povedal in dodal, da je bil to glavni razlog za kazensko ovadbo.

Ponovno je bil oster do ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc. "Ministrica je na neki način izrabila svoj položaj za izsiljevanje, grožnje ali kakor koli, glede na to, da sem bil pogosto kritičen do njenega dela," je opozoril. "Veseli me, da je to končano in da se mi vsaj s to ministrico ne bo treba več ukvarjati, ne zdaj, ne pozneje," je dodal.

Kolar Celarčeva pa je ob vložitvi ovadbe zatrdila, da ne gre za nikakršna osebna obračunavanja ali maščevanje. Kot je pojasnila, so na ministrstvu za zdravje ugotovili, da je v preteklosti pri podeljevanju koncesij prišlo do postopkov, ki niso bili skladni z veljavno zakonodajo. Dolžnost vsakega državljana, kot je poudarila, da take neskladnosti naznani pristojnim organom.

G. C.