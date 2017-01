Tudi če štirje mariborski urologi res odidejo, bolniki tega ne bodo občutili

Kadrovske razmere na mariborski urologiji po zagotovilih vodilnih obvladljive

16. januar 2017 ob 16:07,

zadnji poseg: 16. januar 2017 ob 16:53

Maribor - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Zgodba o odhodu štirih izmed petih urologov z mariborskega kliničnega centra se zapleta. V vodstvu bolnišnice so sprva govorili o reševanju spora z mediacijo, danes s tem kaže slabo.

Urologi, ki so konec decembra podali odstopne izjave, kot razlog navajajo mobing. Krivijo predstojnika oddelka Dejana Bratuša. Težave naj bi imeli tudi z ocenjevanjem delovne uspešnosti in omejevanjem izobraževanja ob delu.

Bratuš, ki je na tem položaju že sedem let, pa se ne čuti krivega, v bran mu je na današnji novinarski konferenci stopila tudi strokovna direktorica mariborskega UKC-ja Darja Arko.

Arkova razlogov za Bratuševo zamenjavo ne vidi

Kot je dejala, s tega oddelka prej ni bilo pritožb, zato je tako kot predstojnik presenečena nad odpovedmi. Poudarila je, da je na položaju strokovne direktorice UKC Maribor od leta 2010, do lanskega poletja pa z oddelka za urologijo ni prejela nobene pritožbe ali kakršnega koli drugega namiga na težave. Zatem je zadeve temeljito preučila in ugotovila, da gre predvsem za težave v komunikaciji, je pojasnila.

Za odpravo teh težav je predlagala, da se vpleteni o zadevi pogovorijo, zahteva za zamenjavo Bratuša pa se ji še vedno ne zdi utemeljena. "Ne vidim objektivnih razlogov za menjavo predstojnika," je dejala in opozorila, da sama ni pristojna za imenovanje ali razreševanje predstojnikov oddelkov, ampak je to v rokah direktorja kliničnega centra.

Vršilec dolžnosti direktorja Janez Lavre bo to odločitev po njenih besedah sprejel ta teden. Arkova je ob tem spomnila, da se na zadnja dva razpisa za predstojnika urologije ni javil nihče drug.

Kadrovske razmere za silo rešene

Nad odhodom štirih urologov je presenečen tudi predstojnik Bratuš, ki je na tem položaju že sedem let. Pojasnil je, da je tudi on za nezadovoljstvo slišal šele lani poleti in da je takrat "iz objektivnih razlogov" podal predlog za svojo razrešitev s predstojniške funkcije. A so nato na pogovorih z vodstvom bolnišnice prišli do zaključka, da se da zadeve rešiti drugače, med drugim s pogovori in načinom dela v obliki predoperativnih strokovnih konzilijev.

Bratuš je ob tem povedal, da jim bo uspelo zapolniti program dela z obstoječimi kadri, kmalu pa pričakujejo tudi okrepitve. "Tudi če nas bodo štirje kolegi zapustili, česar mi je žal, nam je uspelo zapolniti vrste in bo zato program ostal na enaki ravni kot doslej," je dejal.

Reaktivirali so namreč dva upokojena zdravnika, zaposlili pa naj bi še enega izkušenega zdravnika in enega, ki se je pravkar specializiral, je za Radio Slovenija poročal Aleks Horvat.

Na oddelku za urologijo je trenutno, če se šteje tudi omenjeno četverico zdravnikov, zaposlenih osem zdravnikov specialistov in trije specializanti. Dodatno enkrat tedensko po pogodbi delata dva upokojena zdravnika, s še enim se dogovarjajo za delo po pogodbi.

"Gre za vprašanje verjetno tednov, da podpiše pogodbo, če ostane sedanji predstojnik. Marca pa pričakujemo še (zaposlitev) naslednjega specializanta," je še pojasnila strokovna direktorica.

T. H.