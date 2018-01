Uradno: UKC za milijone evrov naročil izpeljal mimo javnih razpisov

Računsko sodišče je potrdilo številne nepravilnost, na katere je z oddajo Ekstravisor opozorila RTV Slovenija

30. januar 2018 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vodstvo Kliničnega centra je nezakonito kupilo za kar 69 milijonov evrov medicinske opreme, ugotavlja računsko sodišče v reviziji, ki jo bo javno predstavilo v sredo.

V večini primerov so odgovorni del materiala kupili s postopkom javnega naročanja, del pa razdelili na manjša naročila in kupovali na podlagi naročilnic tudi pri dobaviteljih, ki niso bili izbrani s postopkom javnega naročanja, ugotavljajo državni revizorji, ki so pod drobnogled vzeli poslovanje osrednje bolnišnice v letih 2014 in 2015. Po grobih ocenah, so tako mimo razpisov in konkurence na trgu kupili petino materiala.

Z malimi naročili mimo razpisov

Računsko sodišče se je tako z revizijo potrdilo številne nepravilnosti, na katere je novembra 2016 v odmevni oddaji Tarča opozorila podatkovno-preiskovalna skupina Ekstravisor. Med drugim potrjujejo drobljenje naročil, saj je skoraj 80 % dobaviteljev posloval z naročili pod 20 tisoč evrov, kar omogoča izogibanje preglednemu javnemu naročanju z naročili male vrednosti. So pa s tem v določenih primerih res pospešili nujne postoptke, ki se sicer z javnimi razpisi često zavlečejo.

Izločili popolno ponudbo

Seznam ugotovljenih nepravilnosti je obsežen. V nekaterih primerih klinični center pri izbiri ni izločil nepopolnih ponudb, v enem pa je izločil popolno ponudbo. Ko je kupoval infuzijske črpalke v vrednosti slabih 28 tisoč evrov, pa ni utemeljil, da strokovne zahteve izpolnjuje le dobavitelj, ki je bil povabljen k pogajanjem.

Bolnišnica neurejenih evidenc

Tudi sicer pa Računsko sodišče ocenjuje, da je bila v obravnavanem obdobju bolnišnica neučinkovita pri načrtovanju nabav medicinske opreme in ni imela vzpostavljenega ustreznega sistema za spremljanje izrabljenosti opreme. Prav tako niso imeli urejenih evidenc donirane opreme in niso ugotavljali, ali to opremo sploh potrebujejo niti s kakšnim namenom jo lastniki podarjajo. Vodili niso niti skupnih stroškov opreme in vzdrževanja.

Prekrški že zastarali

Koliko bi naša največja bolnišnica lahko prihranila, če bi dobavitelje dosledno izbirala s postopki javnega naročanja in bila bolj učinkovita pri načrtovanju nabave, Računsko sodišče v osnutku revizije ni ugotavljalo. Je pa zanimivo - revizijo končalo šele v začetku letošnjega leta, kar pomeni, da je večina prekrškov zaradi nezakonitega javnega naročanja v letih 2015 in 2016 že zastarala v dveh letih, torej s koncem lanskega leta. Ob tem je Simon Vrhunec, ki je v tem času vodil UKC Ljubljana, ustanovo že zapustil.

J. B.

